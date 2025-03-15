محطات مؤثرة في حياة الفنان إحسان الترك

توفى اليوم السبت الفنان إحسان الترك، بعد صراع مع المرض، حيث عانى خلال الفترة الماضية، من تدهور كبير في حالته الصحية.

ومضات من حياة إحسان الترك

في هذا السياق، ترصد “فيتو” خلال السطور التالية، السلسلة الطويلة من الأزمات الصعبة والفنية لـ إحسان.



حصل إحسان الترك على منصب سفير النوايا الحسنة في أمريكا، وحصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة نيوكاسل في إنجلترا، بدأ مسيرته الفنية في عمر متأخر من خلال مشاركات ثانوية رفقة نجوم الصف الأول ك على رأسهم الزعيم عادل إمام، يسرا، إلهام شاهين، ليلي علوي وغيرهم الكثير.

أدى الترك أدوارا ثانوية اقتصرت على مشاهد وجمل قليلة، وانحصر ظهوره فى البداية على أدوار البيزنس مان أو مدير شركات والأدوار ذات الطابع الواحد.

على الرغم من قلة الأدوار وتشابهها إلا أنه استطاع أن يخطف الأنظار إليه بقوة وأصبح مطلوبا فى مطلع الألفية الثانية من شركات الإنتاج مما جعله يُشارك فى ثلاثين فيلما وقرابة ال100 مسلسل درامي.

أبرز الأعمال فى السينما والتليفزيون

ومن أبرز أعماله الدرامية والسينمائية: العصيان- يوميات السلكاوي- فيلم معالي الوزير- سحر العيون- بركان الغضب- العمة نور- تيتو- خالتي فرنسا- الباحثات عن الحرية- عريس من جهة أمنية- على نار هادئة- بوحه- أولاد الشوارع- الإمام المراغي- قضية نسب- وش إجرام- مرجان أحمد مرجان حدائق الشيطان- قلب ميت- أسمهان- فى ايد امينة- سوق الخضار - يتربي فى عزو- الشبح- طباخ الريس- ومسلسل “الملك فاروق”.

أزمات فنية



ثم انقطع إحسان الترك لفترة عن التمثيل بسبب ظروف مرضية، حيث خضع لعملية جراحية في العمود الفقري من 17 غرزة في مستشفى القصر العيني، ثم عاد عام 2019 وشارك في فيلم "حب روحاني"، ثم عاد للاختفاء عن الساحة الفنية.

وفي تصريحات خلال العام الماضي، قال إحسان الترك أنه يتمنى أن يقدم المزيد من الأعمال، لكنه لا يعرض عليه أي شيء منذ سنوات ولا يعمل.

وأكد أن هناك مؤامرة لإبادة جيله، موضحا أن كثير من فنانين جيله "مبيشتغلش ومش مكفي بيته"، لافتا إلى أنه واحد من ضمن الممثلين الجالسين في البيوت وأن هناك ممثلين اقوى وأكفأ منه ورغم ذلك "قاعدين في البيت".

هذه التصريحات أزعجت النجم محمد رمضان فوعده بمشاركته فى جميع اعماله الفنية وكانت البداية بمسلسل “جعفر العمدة”، وكتب رمضان حينها: “الفنان القدير إحسان الترك نورت مسلسل جعفر العمدة"، ليرد عليه الأخير بأنه “ابنه البار”.

أما عن حياته الشخصية فإحسان الترك متزوج ولديه ابنته نور، التي دخلت مجال التمثيل ولكنها سرعان ما توقفت.

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