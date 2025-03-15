مسلسل إش إش الحلقة 16، مي عمر في ورطة بسبب إيهاب فهمي

مسلسلات رمضان 2025 ، دارت أحداث الحلقة السادسة عشرة من مسلسل إش إش حول كشف إش إش عن مخاوفها لوالدتها من أن يتمكن رجب الجريتلي من العثور على بوشكاش قبلها، حتى لا يتم كشف جميع أسرارها التي يعلمها بوشكاش عنها لرجب، وبناءً على ذلك، قررت إش إش أن تبدأ البحث عنه بنفسها، هي وعائلتها.

وقررت إش إش التفكير مثل بوشكاش لتتبع خطواته، وبدأت من نقطة البداية، وتحديدًا من بسكوتة، تاجر الحشيش، وبالفعل تواصل بوشكاش مع بسكوتة وطلب منه “فرش حشيش" وقام بتوصيله إلى شقة بوشكاش التي استأجرها بأموال سرقها من إخلاص، كما قام بشراء ملابس جديدة وبدأ في استضافة بعض النساء في منزله.

في تلك الأثناء، استقلت إش إش وعائلتها سيارة أجرة متجهين إلى بسكوتة، متوقعين العثور على بوشكاش من خلاله، إلا أنهم صدموا عند وصولهم باكتشاف أن الشخص الذي كانوا يسعون للقائه قد توفي، ولاحظت إش إش أن هناك من يراقبها.

بعد ذلك، قررت المجموعة التوجه إلى مكرم شخاليل، حيث كانوا يعتقدون أن بوشكاش قد يستخدم الأموال التي بحوزته لافتتاح “كباريه”، وبعد الضغط على مكرم شخاليل، دلهم على المكان الذي يتواجد فيه بوشكاش، وبالفعل، ذهبوا إليه وواجهوه، وفي النهاية، توصلوا إلى اتفاق يقضي بتقسيم الأموال بينهم بالتساوي، حيث حصلت إش إش ووالدتها على نصف المبلغ، بينما احتفظ بوشكش بالنصف الآخر.

وعلى هامش أحداث الحلقة، قام رجب الجريتلي بتحذير ابن زوجته مختار من التواصل مجددًا مع إش إش بأي شكل من الأشكال.

أما عبد العاطي، فكان يعيش في حالة من القلق الشديد خشية أن يقوم الجريتلي بالاطلاع على أوراق التنازل الموجودة في الخزينة، وبدافع هذا الخوف، وضع خطة توجه على إثرها إلى إش إش، طالبًا منها تسليمه هذه الأوراق مقابل تزويدها بكشف لمكالماتها الهاتفية والتي تكشف وجود مكالمات بينها وبين مختار، وأمام تهديده بكشف أمرها أمام رجب، اضطرت للموافقة تحت وطأة الخوف، وبينما ذهبت لمنحه الملفات وصل رجب أمام باب المنزل.

مسلسل إش إش الحلقة 15

دارت أحداث الحلقة 15 من مسلسل إش إش حول رجب الذي يواجه إش إش بشأن حقيقة نزولها إلى صالون الفندق، حيث كان يظن أنها ذهبت إلى هناك، لكنه اكتشف أنها قابلت ابن خالتها نصه.

وسألها عن سبب كذبها عليه، فأجابته بأنها طلبت منه المال الذي كانت تجمعه من عملها، وأوضحت له أنها لم تعتد على الصرف إلا من مالها الخاص وجهدها، مما جعل رجب يضحك ويتقبل الأمر بسهولة.

في الوقت نفسه، تلقى رجب مكالمة من مختار، الذي طلب منه الإذن لزواجه من لبنى من وراء شقيقه فرح ووافق رجب كيدا في شقيقه، وفي سياق آخر، يتم الكشف عن أن من سرق أموال إخلاص هو بوشكاش، زوج شقيقتها تيسير كابوريا، لكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، فقد وصلت إلى تيسير ورقة طلاقها واستقبلت الخبر بحزن بالغ.

وبعد عودتها إلى المنزل، افتعلت إش إش مشاجرة مع شادية ودافع عنها رجب، في هذه الأثناء، كشف لها رجب عن خزينة مليئة بالمال، وقال لها إنها تستطيع شراء كل ما تريده، كما أخبرها أنهما سيسافر لمدة يومين إلى مرسى مطروح مع مختار، وأنه سيترك هاتفه في مكتبه.

وطلبت إش إش الإذن بزيارة والدتها، فرفض رجب، لكنه وافق أن تأتي والدتها وعائلتها إلى منزلها بدلًا من ذلك، وعندما حضروا إلى البيت، كشفت تيسير لرجب عن سرقة بوشكاش للأموال وطلبت منه مساعدتها في العثور عليه، وأخبرها رجب أنه بمجرد عودته من السفر، سيساعدها في ذلك.

من ناحية أخرى، كانت إش إش في طريقها للخروج من المنزل عندما التقت بمختار، الذي أخبرها بأنه ممتن لأنها لم تكشف لرجب عن تصرفاته معها، وحينما شعرت بقدوم رجب افتعلت مشاجرة بينهما، وانتهت الحلقة بمشهد طلب فيه رجب من عبد العاطي أن يحضر له خادمة لإش إش، كما أمره بجلب سجل مكالمات إش إش الهاتفية لآخر ثلاثة أشهر، أما إش إش، فقد أخبرت والدتها أن كل ما تفعله مع رجب سيهدم.

أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك فى بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي، وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة.

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