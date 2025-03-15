السبت 15 مارس 2025
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ثقافة وفنون

دنيا سمير غانم توجه رسالة لوالديها في الحلقة الأولى من مسلسل عايشة الدور

مسلسل عايشة الدور،
مسلسل عايشة الدور، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، حرصت الفنانة دنيا سمير غانم في أولى حلقات مسلسلها الجديد “عايشة الدور” الذي تشارك من خلاله في النصف الثاني من الموسم الرمضاني 2025، على توجيه رسالة لوالديها الراحلين الفنان سمير غانم والنجمة دلال عبد العزيز.

وتضمنت بداية الحلقة الأولى عرض رسالة جاء محتواها: "إهداء إلى من أسعدونا وسيظلون في قلوبنا إلى الأبد أسطورة الكوميديا النجم سمير غانم والنجمة دلال عبد العزيز".

ويذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم قد عرضت نفس الإهداء في مسلسلها بموسم رمضان 2023 "جت سليمة"، من بطولتها بالتعاون مع محمد سلام وهالة فاخر وسلوى خطاب. 

تفاصيل مسلسل عايشة الدور 

مسلسل "عايشة الدور" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وتظهر دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور بشخصيات متعددة، حيث يتناول العمل قصصا متصلة منفصلة خلال 15 حلقة.

وخلال أحداث العمل تمر دنيا سمير غانم بمراحل مختلفة حيث تظهر في بداية العمل سيدة مطلقة تعيش في حارة شعبية، ومع تطور الأحداث تصبح سيدة أعمال، وتعاملها مع كبار المجتمع الذي تعيش فيه.

وتشهد أحداث مسلسل عايشه الدور الذي تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم، أحداثًا مثيرة حيث تنتحل دنيا شخصية طالبة في الجامعة، وتبدأ في التقرب من الطلاب وتتعرف عليهم بشخصيتها الجديدة.

أبطال مسلسل عايشة الدور

 ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين بجانب دنيا سمير غانم، منهم محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، وماجد القلعي، محمد ثروت.

 ويعرض مسلسل عايشة الدور عبر قناة “on” في تمام الساعة الـ 6:05 مساءً على أن تكون الإعادة 2:45 صباحًا و1:30م، وعلى قناة “ONdrama” في تمام الساعة الـ 7:30م وتكون الإعادة في الـ 3ص والـ 9ص و1:30م، كما يعرض العمل على منصتي “watch it” وشاهد.

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