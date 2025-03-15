السبت 15 مارس 2025
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ثقافة وفنون

وفاة الفنان إحسان الترك

احسان الترك
احسان الترك

رحل عن عالمنا، الفنان، إحسان الترك، وذلك بعد صراع مع المرض طوال الأيام الماضية.

وكان الحالة الصحية، للفنان إحسان الترك، تراجعت مؤخرًا ودخل على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وكان الجمهور تداول مقطع فيديو عبر حسابها على فيسبوك، ظهر فيه الفنان إحسان الترك، على سرير العناية المركزة ومتصل بجهاز الأكسجين. 

وكانت أحدث أعمال إحسان الترك الفنية هو مشاركته في فيلم تاج لـ الفنان تامر حسني، الذي تم عرضه عام 2023.
 

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