نجلاء بدر عن الرجالة: كلهم خانوني قبل الفرح وزوجي بيهددني بالطلاق (فيديو)

واصلت الفنانة نجلاء بدر اعترافاتها المثير لبرنامج "العرافة" المذاع عبر قناة النهار، فبعد إبداء سعادتها بأنها ممثلة إغراء، كشفت عن خيانتها من الرجال أكثر من مرة.

اعتراف نجلاء بدر بتعرضها للخيانة

وقالت نجلاء بدر: "عندي عقدة من الرجالة، 4 أو 5 كنت مخطوبة لهم، وكلهم خانوني قبل الفرح، وبعد ما اتفسخت الخطوبة بعد سنة أو سنتين رجعوا نادمين بالدموع".

وأضافت نجلاء بدر: "فقدت الثقة في نفسي طبعًا وفي الرجالة، لأني ما كنتش عارفة مين فينا الغلطان، ويظهر إن الشباب في مرحلة الجامعة وفي السن ده عازين يجربوا يعرفوا واحدة واثنين وثلاثة".

وتابعت: "اكتشفت إنهم كان عندهم حالة من عدم التشبع ومتعة الصيد، وإحساس بأن أنا مرغوب ومطلوب ولو عاكست دي تكلمني".

وردًّا على سؤال كيف تلخص الرجل في جملتين، قالت نجلاء بدر: "طفل كبير".

وكشفت أن زوجها هددها بالطلاق حال زيادة وزنها وقالت: "قال لي هطلقك لو تخنتِ".

ماذا قالت نجلاء بدر عن أدوار الإغراء

وفي نفس البرنامج قالت الفنانة نجلاء بدر: أنا سعيدة بأني ممثلة إغراء، مشيرة إلى أن هذه النوعية من الأدوار فرضت عليها في بداياتها الفنية، ولم تكن لديها اختيارات أخرى.

وأضافت نجلاء بدر خلال لقائها في برنامج العرافة: “هو ما حدش بيختار في البدايات، أنتِ بيتم ترشيحك لحاجة إما توافقي أو ما توافقيش، فما كانش فيه اختيارات، دا هو دور اتعرض عليكِ من 15 مخرج، ومبسوطة إني اتصنفت كده في مصر ومش متضايقة، وهذا يدل على أن لديَّ مواصفات الأنثى الجميلة”.

وتابعت نجلاء بدر: "هند رستم أقوى ممثلة فيكِ يا مصر، مصنفة أنها ممثلة إغراء".

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