السبت 15 مارس 2025
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ثقافة وفنون

محمد رمضان يمنح مواطنا 100 ألف جنيه بسبب اسمه (فيديو)

محمد رمضان مدفع رمضان،
محمد رمضان مدفع رمضان، فيتو

أهدى الفنان محمد رمضان، خلال برنامج "مدفع رمضان" المذاع على شاشة قناة "dmc"، مواطنا جائزة 100 ألف جنيه، بسبب اسمه المميز.

 

شرط غريب للفوز بجائزة محمد رمضان

واختار محمد رمضان، إهداء أحد المواطنين جائزة الـ 100 ألف جنيه التي يقدمها من خلال مدفع رمضان، بشرط أن يكون اسمه غريبا ومميزا.

 

وحالف الحظ مواطن مسيحي يدعى "باسنتي" للفوز بجائزة مدفع رمضان مع الفنان محمد رمضان، ويحصل على 100 ألف جنيه.

صدفة صعبة تمنح مواطنا 100 ألف جنيه

ولفت "باسنتي" إلي أنه خرج بالصدفة مع زوجته المريضة التي كانت تتلقى الرعاية الصحية في المستشفى.

ليعلق محمد رمضان:"رجل عظيم لم يترك زوجته وكان حريصا على الاطمئنان على صحتها، وبذلك هو يستحق الفوز بالجائزة".
 

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