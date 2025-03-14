الجمعة 14 مارس 2025
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ثقافة وفنون

محمد رمضان يفاجئ أحد المواطنين بـ100 ألف جنيه، والفائز: هسمي ابني على اسمك (فيديو)

مدفع رمضان، فيتو
مدفع رمضان، فيتو

فاجأ  النجم محمد رمضان أحد المواطنين بمنحه جائزة 100 ألف جنيه من برنامج مدفع رمضان، والذي يعرض عقب أذان المغرب على شاشة DMC، وذلك لأنه كان يبحث عن أحد بطاقته ستنتهي في عام 2025.

برنامج مدفع رمضان 

وقال الفائز في برنامج مدفع رمضان: "مراتي هتولد بكرة والله لهسميه محمد، وشك حلو عليا يا أم مجدي والمولود الجديد هايبقي اسمه على اسم نمبر وان. 

محمد رمضان يزور إبراهيم شيكا لدعمه 

في سياق آخر، حرص الفنان محمد رمضان على زيارة لاعب نادي الزمالك السابق إبراهيم شيكا، داخل المستشفى، وحرص رمضان على تقديم الدعم المعنوي له، وظهر شيكا في حالة نفسية جيدة ومعنويات مرتفعة وسط الحرب الشرسة التي يخوضها في مواجهة مرض السرطان.

 

وظهر إبراهيم شيكا داخل المستشفي قائلا: «طبعا أنتوا كنتوا مستنين المفاجأة الكبرى.. لكن دي مش مفاجأة كبرى ده العيد الكبير وكل حاجة حلوة، مين بقى معايا؟" ليرد محمد رمضان: «يعنى هنقوم بالسلامة والدنيا هتحلو وهناكل سوشي في الجو، هتخف وتقوم بالسلامة بفضل الله ثم إرادتك ثم دعاء الناس ليك».

ووجه محمد رمضان لـ إبراهيم شيكا رسالة دعم قائلا: «يمكن اللي حصل ربنا بيوريك من خلاله الناس بتحبك قد ايه وبتدعيلك قد ايه ومش نسياك، وإن شاء الله هتقوم بالسلامة وهترجع الملعب تاني».

 

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