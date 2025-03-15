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ثقافة وفنون

خالد سليم يكتشف خيانة نيكول سابا صدفة بالحلقة 15 من مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب،
مسلسل وتقابل حبيب، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، دارت أحداث الحلقة 15 من مسلسل وتقابل حبيب حول فارس الذي يكشف لوالده عن استقالته من الشركة، وقرر السفر بابنه إلى الجونة، وهناك قابل كاريمان التي قررت التقرب منه بكل الطرق والسبل، وبدأ فارس يستجيب معها.

أما فرح فتشعر بحزن شديد بسبب ما حدث معها وتشعر أن والدتها تبحث عن مصلحة ليل أكثر من أي شيء آخر، وتتعمد شهد إيقاع حازم في شباكها وأخبرته أنها ترضى بدور العشيقة، أما ليل فتحصل على فرصة عمل جديدة مع سيدة تجسد شخصيتها الفنانة إلهام وجدي، كما عادت أسرة الألفطي وتعلم رغبتها في التعامل مع ليل من جديد. 

 وتعود رقية من السفر ومع ابنها وابن يوسف "كريم" من أجل الاستقرار في فيلا أبو العزم وحتى تستكمل سيطرتها على العائلة بعد طلاق ليل وإعلان الشراكة، ويكتشف يوسف بالصدفة تصوير ابنه الصغير فيديو لرقية مع أحد الأشخاص يحمل كلمات تكشف عن خيانتها له وينقل يوسف الفيديو على هاتفه، ويلجأ فيما بعد إلى والدته ليخبرها بالأمر.   

  مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 14

في الحلقة الرابعة عشرة من وتقابل حبيب يستمر الجدل بين جوجو وليل، حيث توجه الأولى اتهامات لشقيقة الأخيرة بأنها كانت على علاقة بابنها فارس أثناء إقامته في ألمانيا. 

لكن فارس أنكر تمامًا وجود أي علاقة بينهما، وحاول تهدئة الموقف وطلب من الجميع العودة إلى منازلهم، بينما عادت ليل إلى منزلها لتجد ابنتها في حالة سيئة بسبب ما فعلته جوجو بها. 

حاولت ليل طمأنتها وتهدئتها، من ناحية أخرى، اتخذت رقية العسكري خطوات لإقناع يوسف بأن ليل تمثل خطرًا حتى على ابنتيه، مما دفعه إلى تعيين حارس شخصي لحماية ابنته في المدرسة وأماكن تواجدها. 

وذهبت ليل إلى والدتها وطلبت من فرح ألا تذهب إلى الشركة، لكن فرح أصرت على الذهاب، وتلقت ليل مكالمة من إجلال، التي هددتها بضرورة ابتعاد فرح عن فارس.

وبعد ذلك عادت ليل إلى شقتها لتجد إجلال بانتظارها، وهددتها مجددًا بأن أي تقارب من شقيقتها لفارس سيؤدي إلى عواقب وخيمة، مما جعل ليل تنهار تمامًا.   

توسلت ليل إلى فرح كي لا تعمل في الشركة مجددًا، لكن فرح كانت بالفعل هناك وكانت مع فارس في مكتبه، وبعدما استمعت إلى انهيار شقيقتها قررت الرحيل.

وفي الوقت ذاته، نشب خلاف حاد بين شهد وشقيقتها نعمة، أملا أن تتحرك ليل لتشهد الشجار لكنها لم تتمكن بسبب مكالمة تلقتها من مديرها، الذي طلب منها تنفيذ عمل جديد.  

أثناء ذلك، حضر فارس لمكتب يوسف، وقدم  إليه استقالته في حضور رقية العسكري وذلك بعدما أصر يوسف على إقالة فرح وتعامل مع فارس بأسلوب لم يلق إعجابه.

مسلسل وتقابل حبيب 

مسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، وأبطال مسلسل وتقابل حبيب هم ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى. 

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رقية العسكري مسلسل وتقابل حبيب مسلسلات رمضان 2025 نيكول سابا وتقابل حبيب مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 15

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