هتعمل إيه بالـ100 ألف جنيه، بائع ذرة مشوي يفاجئ محمد رمضان برد قوي (فيديو)

منح الفنان محمد رمضان من خلال برنامج "مدفع رمضان" المذاع على شاشة قناة "dmc"، بائع ذرة مشوي جائزة الـ 100 ألف جنيه، دعما له بسبب ظروفه المالية الصعبة.

سؤال محرج من محمد رمضان لبائع ذرة

وسأل محمد رمضان، بائع الذرة:"بتبيع ذرة في نهار رمضان؟" ليرد البائع:"هاعمل إيه أنا كمان بفطر في نفس المكان ولحد دلوقتي مبعتش إلا بـ 20 جنيه".

محمد رمضان لبائع الذرة المشوي: راجل بطل وفخورين بك

وعلق محمد رمضان:"إحنا بنشجعه لإنه فكر وعمل مشروع، ووقف في عز الحر بنهار رمضان علشان لقمة العيش..أنت راجل بطل وإحنا فخورين بك".

وبسؤاله "هتعمل إيه بالـ100 ألف جنيه؟"، رد بائع الذرة:"هنطلع لله ومعايا واحدة يتيمة بنت اخويا هنساعدها في الزواج، وفرحها في أسيوط بعد عيد الأضحى".

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