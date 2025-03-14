أخبار الحوادث اليوم، قرارات عاجلة في حريق مبنى معامل الصحة المركزية، الأمن يكشف ملابسات فيديو طالب أساء لفتيات السويس، شخص يتجرد من ملابسه ويعتدي على المارة بالدقهلية

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

المعاينة تكشف الخسائر الأولية لحريق معامل الصحة المركزية

كشفت المعاينة الأولية الخسائر الناجمة عن حريق اندلع في معامل وزارة الصحة المركزية، عن تفحم بعض الأكشاك الواقعة خلف المبنى الإداري لإدارة التراخيص الطبية.

النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة (صور)

شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، حفل الإفطار الجماعي السنوي، الذي أقامته النيابة العامة لعددٍ من موظفيها وأفراد الحراسة، وذلك بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، مهنئًا إياهم بشهر رمضان المبارك.

الأمن يكشف ملابسات فيديو طالب أساء لفتيات السويس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتلفظ بعبارات غير لائقة، والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.



بسبب قطعة أرض، إصابة طالب إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين في جبال قنا

أصيب طالب إعدادي بطلقات نارية، اليوم الجمعة، إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب قطعة أرض في جبال قرية العمرة، مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

النيابة الإدارية تحقق في واقعة اعتداء مدير مدرسة بالضرب على طالبتين بالبحيرة

أمر المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل فيما تداولته وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية لمقطع فيديو منسوب لأحد مديري المدارس الثانوية الفنية ويظهر اعتداءه بالضرب على طالبتين داخل إحدى المدارس بمحافظة البحيرة.



إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالوادي الجديد

أصيب 6 أشخاص منذ قليل في حادث انقلاب سيارة كان يستقلها 6 أشخاص على الطريق الدائري بمدينة الخارجة بالوادي الجديد، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي.

سيدة تحرر محضرا ضد طالب بالاعتداء على نجلها بحلوان

حررت سيدة محضرا بقسم شرطة حلوان ضد طالب تتهمه بالتعدى على نجلها باستخدام جهاز صاعق كهربائي داخل المدرسة مما أسفر عن إصابته بارتجاج في المخ.



إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي في المنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، اليوم الجمعة، حادث انقلاب سيارة ميكروباص أسفر عن إصابة 10 أشخاص، تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي الرعاية الصحية الضرورية.

سقوط 11 عنصرا إجراميا بحوزتهم كميات من مخدرى الآيس والحشيش بـ 30 مليون جنيه

واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم جلب والاتجار فى المواد المخدرة.



ضبط ورشتين لتصنيع الألعاب النارية بداخلهما 4 ملايين قطعة في الفيوم

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط عاملين بالفيوم بتهمة إدارة ورشتين لتصنيع الألعاب النارية وبحوزتهما قرابة 4 ملايين قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار.



قرارات عاجلة في حريق مبنى معامل الصحة المركزية

تباشر النيابة العامة، التحقيقات فى حريق مبنى المعامل المركزية التابع لوزارة الصحة، وسط القاهرة، وكلفت بانتداب المعمل الجنائى لبيان أسباب الحريق، وطلب تحريات المباحث حول ملابسات وظروف الواقعة، واستدعاء مسئولى المعامل لسؤالهم والتحفظ على كاميرات المراقبة بمسرح الحريق.



لجنة هندسية لمعاينة مبنى المعامل المركزية لوزارة الصحة بعد الحريق

شكلت الأجهزة المختصة لجنة هندسية في أعقاب حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة بشارع الشيخ ريحان في منطقة عابدين وسط القاهرة، وذلك لمعاينة المبنى لتقييم حجم الأضرار ومدى سلامة الهيكل الإنشائي، وكذلك تحديد إمكانية استخدام المبنى مرة أخرى بعد إخماد الحريق.



مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص بموتوسيكل ببدر

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخران في حادث تصادم سيارة ميكروباص بموتوسيكل أعلى الطريق بمدينة بدر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



مصرع طفلة وإصابة شقيقتها دهسا أسفل عجلات سيارة فى كفر الشيخ

لقيت طفلة مصرعها وأصيبت شقيقتها إثر اصطدام سيارة ملاكى بهما أثناء سيرهما بصحبته والدهما بمحافظة كفر الشيخ، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم.



القبض على قائد سيارة نقل للسير عكس الاتجاه فى مدينة السادات

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على قائد سيارة نصف نقل للسير عكس الاتجاه فى مدينة السادات.



الأمن يكشف ملابسات فيديو تجرد شخص من ملابسه والتعدي على المارة بالدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصـــل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتجرد من ملابسه العلوية والتعدى على المارة بالسب والشتم بالدقهلية.

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