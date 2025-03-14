الجمعة 14 مارس 2025
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حوادث

إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي في المنيا

مستشفى ملوي التخصصي،
مستشفى ملوي التخصصي، فيتو

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، اليوم الجمعة، حادث انقلاب سيارة ميكروباص أسفر عن إصابة 10 أشخاص، تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي الرعاية الصحية الضرورية.

إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي في المنيا

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن المنيا بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بشأن الحادث، حيث تم تحديد موقع انقلاب الميكروباص ووجود عدد من المصابين.. وجرى نقلهم إلى المستشفى تحت إشراف جهات التحقيق.

إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص في المنيا 

تحركت فرق من رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن الإصابات تتراوح بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة في اليد والساقين، بالإضافة إلى حالات ما بعد الارتجاج.

مستشفى ملوي التخصصي

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج المناسب.

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