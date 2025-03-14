حريق يلتهم 3 منازل في قنا

نشب حريق التهم 3 منازل، اليوم الجمعة، داخل قرية الأوسط سمهود، مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من قوات الحماية المدنية بنشوب حريق داخل حوشين وشقة سكنية في قرية الأوسط سمهود مركز أبوتشت.

وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة وتبين أن الحريق نشب في 3 أماكن شقة سكنية وحوشين ملك مواطنين بقرية الأوسط سمهود مركز أبوتشت وأسفر عن نفوق مواشٍ وطيور دون إصابات بشرية.



تم السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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