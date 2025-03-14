بسبب قطعة أرض، إصابة طالب إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين في جبال قنا

أصيب طالب إعدادي بطلقات نارية، اليوم الجمعة، إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب قطعة أرض في جبال قرية العمرة، مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ في قنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت مفاده إصابة شخص بطلق ناري في قرية العمرة التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة محمود.ح.م، يبلغ من العمر 15 عامًا، بطلق ناري إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين بالأسلحة النارية والعصا بسبب قطعة أرض في جبال قرية العمرة مركز أبوتشت.

تم نقل المصاب إلى مستشفى أبوتشت لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

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