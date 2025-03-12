5 قرارات حاسمة خلال جولة مفاجئة لنائب محافظ الوادي الجديد بقرية الزيات ببلاط

أجرت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، جولة تفقدية مفاجئة لقرية الزيات، يرافقها أحمد سعيد وكيل إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.

تفقدت نائب محافظ الوادى الجديد، الوحدة الصحية بالقرية، موجهة بتحويل جميع العاملين بالوحدة للتحقيق؛ نظرًا لعدم تواجد طبيب الوحدة وعدد من طاقم التمريض، بالإضافة لعدم الالتزام بالنظافة العامة، كما وجهت القوى العاملة بتشكيل لجنة للوقوف على معايير السلامة والصحة المهنية بالوحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما تفقدت نائب المحافظ مدرسة المستقبل المشتركة بالقرية، موجهة بتطبيق البرنامج العلاجي التعليمي بعدد من المواد الدراسية، وشددت على مرور لجنة لمتابعة انضباط المعلمين بصفة دورية، كما وجهت مديرية التضامن الاجتماعي بتجهيز غرفة كحضانة لخدمة أهالي القرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.