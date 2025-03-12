الأربعاء 12 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

5 قرارات حاسمة خلال جولة مفاجئة لنائب محافظ الوادي الجديد بقرية الزيات ببلاط

نائب محافظ الوادي
نائب محافظ الوادي الجديد، ڤيتو

أجرت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، جولة تفقدية مفاجئة لقرية الزيات، يرافقها أحمد سعيد وكيل إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.

تفقدت نائب محافظ الوادى الجديد، الوحدة الصحية بالقرية، موجهة بتحويل جميع العاملين بالوحدة للتحقيق؛ نظرًا لعدم تواجد طبيب الوحدة وعدد من طاقم التمريض، بالإضافة لعدم الالتزام بالنظافة العامة، كما وجهت القوى العاملة بتشكيل لجنة للوقوف على معايير السلامة والصحة المهنية بالوحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما تفقدت نائب المحافظ مدرسة المستقبل المشتركة بالقرية، موجهة بتطبيق البرنامج العلاجي التعليمي بعدد من المواد الدراسية، وشددت على مرور لجنة لمتابعة انضباط المعلمين بصفة دورية، كما وجهت مديرية التضامن الاجتماعي بتجهيز غرفة كحضانة لخدمة أهالي القرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الوادى الجديد جولة تفقدية مفاجئة حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد محافظ الوادى الجديد مديرية التضامن الاجتماعي نائب محافظ الوادى الجديد

الأكثر قراءة

أول تحرك برلماني بعد أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تفاصيل اجتماع محمد شوقي ولاعبي الأهلي بعد خناقة مدينة نصر

أخبار مصر: زلزال في الكرة المصرية بعد أزمة القمة، ضبط إبراهيم سعيد، كندا تهدد ترامب بعمل يهز الأمريكيين، إخلاء سبيل سعد الصغير

بيراميدز: الحديث حول توجيه لقب الدوري لصالحنا يسيء للمنظومة الرياضية

اجتماعات مستمرة لمجلس الأهلي لإعلان عدم استكمال الدوري

حقيقة اختراق طالب مصري لـ تويتر.. خبير فرنسي يتهمه بشن هجوم إلكتروني.. وأيلون ماسك يعترف بأكبر قرصنه في تاريخ المنصة

إنفانتينو يعلق على المشاركة الأفريقية بقيادة الأهلي في مونديال الأندية (صور)

السيسي يوجه بعدم تحميل موازنة الدولة أي أعباء خاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير

منوعات

المزيد

استخدام البوق بدلًا من الطبل، عادات غريبة للسحور في إحدى قرى تركيا

عمرها 1175 عاما، معلومات عن مئذنة الملوية بالعراق وسبب التسمية

تلسكوب فضائي جديد لرسم خريطة شاملة للسماء بألوان غير مسبوقة

هتتحكم في حساب ابنك، تيك توك يطلق ميزة هامة انتظرها الآباء في الاتحاد الأوروبي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الإسترليني أمام الجنيه فى البنوك اليوم الأربعاء 12-3-2025

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

كم سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الأربعاء؟

55.30 جنيهًا أعلى سعر لليورو في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أبرزها الإلحاد والطلاق.. نظير عياد يكشف خطة دار الإفتاء لمواجهة الظواهر السلبية في المجتمع (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مع الزاهدين، مظاهر من حياة عبد الرحمن بن عوف

تعرف على آيات المواريث وحقوق كل وارث في القرآن الكريم

معارك وغزوات، غزوة خيبر وطرد اليهود من آخر معاقلهم بالجزيرة العربية

المزيد
الجريدة الرسمية