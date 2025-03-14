الجمعة 14 مارس 2025
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حوادث

"الداخلية" تواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد بتخفيضات 40% حتى هذا الموعد

مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد

تواصل وزارة الداخلية، فعاليات مبادرة كلنا واحد حتى نهاية شهر مضان المبارك لتوفيرالسلع الغذائية والمستلزمات الرمضانية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية، بتخفيضات 40%.

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وحددت وزارة الداخلية، خريطة المنافذ والأسواق التجارية الكبرى على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية.

وتم التنسيق مع كبرى المصانع والكيانات التجارية للتوسع فى أعداد المنافذ المشاركة لتصل إلى (2354 منفذا وسرادقا وسلسلة تجارية) بمختلف محافظات الجمهورية وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.


كما تواصل منظومة "أمان" التابعة للوزارة توفير منتجاتها بأسعار مخفضة وجودة عالية من خلال   (1168) منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقا بمختلف الميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة على مستوى الجمهورية،  كما هو موضح على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

يأتى ذلك فى إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

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مبادرة كلنا واحد وزارة الداخلية منافذ أمان الادارة العامة لمباحث التموين

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