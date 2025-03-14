لجنة هندسية لمعاينة مبنى المعامل المركزية لوزارة الصحة بعد الحريق

شكلت الأجهزة المختصة لجنة هندسية في أعقاب حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة بشارع الشيخ ريحان في منطقة عابدين وسط القاهرة، وذلك لمعاينة المبنى لتقييم حجم الأضرار ومدى سلامة الهيكل الإنشائي، وكذلك تحديد إمكانية استخدام المبنى مرة أخرى بعد إخماد الحريق.

حريق معامل وزارة الصحة

واندلع الحريق في بئر المصعد بالطابق الأول من المبنى، وامتد بسرعة إلى الطوابق العلوية، مما أدى إلى تصاعد أدخنة كثيفة وانتشار النيران في أجزاء من المبنى، كما امتدت النيران إلى جزء من مبنى التراخيص الطبية المجاور، مما أثار مخاوف من امتداد الحريق إلى العقارات المجاورة.

حريق معامل وزارة الصحة،

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جهود إطفاء حريق معامل الصحة المركزية

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، مدعومة بـ14 سيارة إطفاء وخزان مياه استراتيجي، وتمكنت من السيطرة على الحريق بعد جهود مكثفة استمرت لساعات، وأكد محافظ القاهرة أن الحريق تمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات أو وفيات، مشيدًا بجهود فرق الإطفاء التي عملت على منع امتداد النيران إلى المباني المجاورة.



إجراءات أمنية بمعامل الصحة المركزية

وقامت الأجهزة الأمنية بقطع التيار الكهربائي وخطوط الغاز الطبيعي في محيط الحريق كإجراء احترازي لحماية المواطنين والممتلكات، كما تم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع الازدحام وتسهيل عمليات الإطفاء.

معاينة مبنى معامل الصحة المركزية

وانتقل اللواء طارق راشد، مدير أمن القاهرة، إلى موقع الحريق لمتابعة العمليات، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصحة الذين حضروا لمعاينة الأضرار والتأكد من سلامة المبنى. كما يقوم فريق المعمل الجنائي والنيابة العامة بإجراء معاينة تفصيلية لتحديد أسباب الحريق وملابسات الواقعة.

التحقيقات الأولية في حريق معامل الصحة المركزية

وكشفت التحقيقات الأولية أن الحريق بدأ في بئر المصعد بالطابق الأول، وتمكنت النيران من الانتشار بسرعة بسبب طبيعة المبنى ومواد البناء المستخدمة. ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد المسؤولية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وتقوم اللجنة الهندسية المكلفة بمعاينة المبنى بتقييم الأضرار الهيكلية ومدى صلاحية المبنى للاستخدام مرة أخرى، كما سيتم وضع خطة لإعادة تأهيل المبنى وتأمينه بشكل كامل لضمان سلامة العاملين.

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