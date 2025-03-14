الجمعة 14 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

لجنة هندسية لمعاينة مبنى المعامل المركزية لوزارة الصحة بعد الحريق

حريق معامل وزارة
حريق معامل وزارة الصحة

شكلت الأجهزة المختصة لجنة هندسية في أعقاب حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة بشارع الشيخ ريحان في منطقة عابدين وسط القاهرة، وذلك لمعاينة المبنى لتقييم حجم الأضرار ومدى سلامة الهيكل الإنشائي، وكذلك تحديد إمكانية استخدام المبنى مرة أخرى بعد إخماد الحريق.

حريق معامل وزارة الصحة

واندلع الحريق في بئر المصعد بالطابق الأول من المبنى، وامتد بسرعة إلى الطوابق العلوية، مما أدى إلى تصاعد أدخنة كثيفة وانتشار النيران في أجزاء من المبنى، كما امتدت النيران إلى جزء من مبنى التراخيص الطبية المجاور، مما أثار مخاوف من امتداد الحريق إلى العقارات المجاورة.

 

<strong>حريق معامل وزارة الصحه، </strong><br><strong>حريق المعامل المركزيه، حريق وزارة الصحة، حريق المعامل المركزية، حريق وسط البلد،</strong>
حريق معامل وزارة الصحة، 
حريق المعامل المركزية، حريق وزارة الصحة، حريق المعامل المركزية، حريق وسط البلد،

جهود إطفاء حريق معامل الصحة المركزية 

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، مدعومة بـ14 سيارة إطفاء وخزان مياه استراتيجي، وتمكنت من السيطرة على الحريق بعد جهود مكثفة استمرت لساعات، وأكد محافظ القاهرة أن الحريق تمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات أو وفيات، مشيدًا بجهود فرق الإطفاء التي عملت على منع امتداد النيران إلى المباني المجاورة.

بدء أعمال تبريد معامل الصحة المركزية لمنع تجدد اشتعال النيران (صور)

قرارات عاجلة في حريق مبنى معامل الصحة المركزية


إجراءات أمنية بمعامل الصحة المركزية 

وقامت الأجهزة الأمنية بقطع التيار الكهربائي وخطوط الغاز الطبيعي في محيط الحريق كإجراء احترازي لحماية المواطنين والممتلكات، كما تم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع الازدحام وتسهيل عمليات الإطفاء.

معاينة مبنى معامل الصحة المركزية 

وانتقل اللواء طارق راشد، مدير أمن القاهرة، إلى موقع الحريق لمتابعة العمليات، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصحة الذين حضروا لمعاينة الأضرار والتأكد من سلامة المبنى. كما يقوم فريق المعمل الجنائي والنيابة العامة بإجراء معاينة تفصيلية لتحديد أسباب الحريق وملابسات الواقعة. 

التحقيقات الأولية في حريق معامل الصحة المركزية 

وكشفت التحقيقات الأولية أن الحريق بدأ في بئر المصعد بالطابق الأول، وتمكنت النيران من الانتشار بسرعة بسبب طبيعة المبنى ومواد البناء المستخدمة. ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد المسؤولية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وتقوم اللجنة الهندسية المكلفة بمعاينة المبنى بتقييم الأضرار الهيكلية ومدى صلاحية المبنى للاستخدام مرة أخرى، كما سيتم وضع خطة لإعادة تأهيل المبنى وتأمينه بشكل كامل لضمان سلامة العاملين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق وزارة الصحة حريق معامل وزارة الصحة حريق المعامل المركزية حريق وسط البلد حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة

مواد متعلقة

بدء أعمال تبريد معامل الصحة المركزية لمنع تجدد اشتعال النيران (صور)

قرارات عاجلة في حريق مبنى معامل الصحة المركزية

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية بكافة محاور وميادين القاهرة والجيزة

القبض على 3 تجار مخدرات بتهمة غسل 50 مليون جنيه في أسوان

الأمن يكشف ملابسات فيديو سيدة زعمت تحطيم مباحث البحيرة منزلها والقبض على أسرتها

ضبط صاحب مطبعة "بدون ترخيص" بالدقى لنسخ وتقليد الكتب الدراسية

الأمن يكشف ملابسات فيديو احتراق سيارة بسبب ألعاب نارية بالقليوبية

ضبط عنصرين إجراميين لجلب مخدرات بقيمة 6.4 ملايين جنيه فى مطروح

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الجمعة 14 مارس 2025

بدء أعمال تبريد معامل الصحة المركزية لمنع تجدد اشتعال النيران (صور)

الصحة: الحريق بمبنى التراخيص الطبية وليس المعامل المركزية

هل يؤثر حريق المعامل المركزية على خدمات التحاليل للمواطنين؟ الصحة توضح

أخبار مصر: حريق هائل بمعامل وزارة الصحة ومدبولي يتابع، صلح مرتضى منصور وشوبير، ترامب يخطط لضرب بنما، الموجة الحارة تتصاعد

محافظ القاهرة يطمئن على سكان العقارات المجاورة لمعامل وزارة الصحة (فيديو)

درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

وصول عرض مغربي للتعاقد مع نجم الأهلي، اعرف الحقيقة

منوعات

المزيد

باحثون ينجحون في تطوير مركب جديد قد يحدث طفرة في علاج داء الثعلبة

ترامب يظهر بفيديو شارح "لماذا لا ينبغي لكندا أن تبقى دولة"

الأم المكلومة التي أبكت السوريين تطل ثانية وهذا ما قالته إلى محافظ السويداء (فيديو)

اشتعال النيران فجأة في طائرة أمريكية والركاب يفرون باستخدام جناحها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

الذرة يسجل 130 جنيها للتر، أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق

بسعر يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلية

بكام كيلو السكر اليوم الخميس في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

من استشهاد عثمان حتى معركة صفين.. ملخص أحداث الفتنة الكبرى في مسلسل "معاوية" (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى الإلكتروني يوضح فضل قراءة القرآن في رمضان (فيديو)

تفسير رؤية السحور في المنام وعلاقتها بالنصر على الأعداء

معارك وغزوات، "حنين" درس للمسلمين في الثقة بالله وعدم الاستعلاء والتكبر

المزيد
الجريدة الرسمية