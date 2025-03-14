سقوط 11 عنصرا إجراميا بحوزتهم كميات من مخدرى الآيس والحشيش بـ 30 مليون جنيه

واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم جلب والاتجار فى المواد المخدرة.



وفى مديرية أمن القليوبية؛ ضبط عنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وبحوزته (5 كيلو جرامات لمخدر البودر "حشيش اصطناعى" – 2 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – سلاح أبيض).



وفى مديرية أمن المنيا؛ ضبط عنصرين إجراميين بدائرة مركز شرطة بنى مزار، وبحوزتهما (10 كيلو جرام لمخدر الآيس" الشابو" – 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 بندقية آلية – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات).

وفى مديرية أمن قنا؛ ضبط 4 عناصر إجرامية بدائرة قسم شرطة قنا، وبحوزتهم (12,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – سلاح أبيض).

وفى مديرية أمن الإسماعيلية؛ ضبط عنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزته 40 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و3 عناصر إجرامية بدائرة مركز شرطة التل الكبير، وبحوزتهم (75 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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