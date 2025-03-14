إعادة الكهرباء والغاز بمحيط معامل وزارة الصحة بعد السيطرة على الحريق (فيديو وصور)

حريق وزارة الصحة، أعادت الجهات المعنية بمحافظة القاهرة التيار الكهربائي الغاز الطبيعي، بعد السيطرة على حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة والتراخيص الطبية المجاورة بشارع الشيخ ريحان.

ونفت وزارة الصحة وجود أي إصابات بشرية في الحريق.

وأوضح مصدر أن التحريات الأولية كشفت أن الحريق امتد عبر بئر المصعد داخل المعامل المركزية بوزارة الصحة وامتد من الطابق الأول حتى الأخير، ما أدى إلى وصوله إلى مبنى التراخيص الطبية المجاور، طال جزءًا من الطابق الأول.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بنشوب حريق في معامل تابعة لوزارة الصحة بالقرب من شارع الفلكي بوسط البلد.

ودفعت قوات الحماية المدنية 17 سيارة إطفاء لمحاصرة النيران ومنع انتشارها، وسط استنفار للأجهزة المعنية.

وأشارت التحريات المبدئية إلى أن اشتعال النيران في أحد معامل الكيمياء أحدث انفجارًا وامتداد النيران إلى معامل أخرى.

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