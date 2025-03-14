سيدة تحرر محضرا ضد طالب بالاعتداء على نجلها بحلوان

حررت سيدة محضرا بقسم شرطة حلوان ضد طالب تتهمه بالتعدى على نجلها باستخدام جهاز صاعق كهربائي داخل المدرسة مما أسفر عن إصابته بارتجاج في المخ.

تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من سيدة تتهم فيه طالبا لقيامه بالتعدى على نجلها باستخدام جهاز صاعق كهربائي داخل المدرسة بسبب خلافات بينهما مما أسفر عن إصابة نجلها بارتجاج في المخ.

واستمع فريق من رجال المباحث لشهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

ويجري رجال مباحث حلوان تحريات مكثفة للوقوف على ملابسات البلاغ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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