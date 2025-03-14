الجمعة 14 مارس 2025
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حوادث

قرارات عاجلة في حريق مبنى معامل الصحة المركزية

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

تباشر النيابة العامة، التحقيقات فى حريق مبنى المعامل المركزية التابع لوزارة الصحة، وسط القاهرة، وكلفت بانتداب المعمل الجنائى لبيان أسباب الحريق، وطلب تحريات المباحث حول ملابسات وظروف الواقعة، واستدعاء مسئولى المعامل لسؤالهم والتحفظ على كاميرات المراقبة بمسرح الحريق.

وكانت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من السيطرة على حريق هائل اندلع في مبنى المعامل المركزية التابع لوزارة الصحة بشارع الشيخ ريحان في منطقة وسط البلد، وذلك بعد جهود مكثفة استمرت لساعات، دون وقوع إصابات أو وفيات.

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وكشفت التحقيقات الأولية، أن الحريق بدأ من بئر المصعد في الطابق الأول وامتد إلى الطوابق العلوية، ما أدى إلى تصاعد كثيف للأدخنة والنيران.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 14 سيارة إطفاء وخزان مياه استراتيجى الى مكان البلاغ، فيما تصاعدت ألسنة اللهب بموقع الحريق، وفرضت قوات الأمن كردون أمنى فى محيط الحريق ومنع خطر الامتداد الى المجاورات.

وقامت الأجهزة الأمنية، بقطع التيار الكهربائي والغاز الطبيعي في محيط حريق مبنى المعامل المركزية التابع لوزارة الصحة بشارع الشيخ ريحان في وسط البلد، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين، خاصة بعد امتداد النيران إلى مبنى التراخيص الطبية المجاور.

وانتقل اللواء طارق راشد، مدير أمن القاهرة، وعدد من قيادات وزارة الصحة إلى موقع الحريق لمتابعة عمليات الإطفاء ومحاولة محاصرة الخسائر عقب انتهاء جهود الحماية المدنية في السيطرة على الحريق، كما حضرت قيادات من وزارة الصحة لمعاينة موقع الحريق والتأكد من سلامة المبنى بعد إخماد النيران.

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وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل المبنى، وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بـ 7 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي إلى موقع الحريق، ومع استمرار تصاعد ألسنة اللهب، تم دعم فرق الإطفاء بـ 7 من سيارات الإطفاء للسيطرة الكاملة على النيران ومنع انتشارها إلى المباني المجاورة، حيث تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي المنشآت المجاورة.

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