الأمن يكشف ملابسات فيديو تجرد شخص من ملابسه والتعدي على المارة بالدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصـــل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتجرد من ملابسه العلوية والتعدى على المارة بالسب والشتم بالدقهلية.



وانتقلت أجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وبالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر فى الفيديو، وتبين أنه مهتز نفسيًا ويهزى بعبارات غير مفهومة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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