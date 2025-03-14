إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالوادي الجديد

أصيب 6 أشخاص منذ قليل في حادث انقلاب سيارة كان يستقلها 6 أشخاص على الطريق الدائري بمدينة الخارجة بالوادي الجديد، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي.

اللواء محمد حامد هاشم مدير أمن الوادي الجديد تلقى بلاغا يفيد بانقلاب سيارة يستقلها 6 أشخاص على الطريق الدائري بالقرب من مطار الخارجة، حيث نتج عن الحادث إصابة كل من؛ محمد فريد يوسف 18 عاما، فريد يوسف حسين 58، عدي محمد إبراهيم، إبراهيم محمد زايد، تيماء فريد يوسف، يوسف محمد إبراهيم.



وجرى الدفع بـ 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج اللازم وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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