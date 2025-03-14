الجمعة 14 مارس 2025
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حوادث

القبض على قائد سيارة نقل للسير عكس الاتجاه فى مدينة السادات

ضبط متهم
ضبط متهم

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على قائد سيارة نصف نقل للسير عكس الاتجاه فى مدينة السادات.

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تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم نشره على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة نصف نقل بالسير عكس الاتجاه بأحد شوارع مدينة السادات بالمنوفية معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة السادات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
 

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أجهزة وزارة الداخلية جهود وزارة الداخلية السير عكس الاتجاه مدينة السادات مديرية أمن المنوفية

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