النيابة الإدارية تحقق في واقعة اعتداء مدير مدرسة بالضرب على طالبتين بالبحيرة

أمر المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل فيما تداولته وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية لمقطع فيديو منسوب لأحد مديري المدارس الثانوية الفنية ويظهر اعتداءه بالضرب على طالبتين داخل إحدى المدارس بمحافظة البحيرة.

وأكد المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن رئيس الهيئة كلف النيابة الإدارية بإيتاي البارود برئاسة المستشار خيري سعد، بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

وطالبت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، مديرية التربية والتعليم والإدارة التعليمية بشبراخيت باستبعاد مدير المدرسة كفر مستناد الثانوية الفنية بنات بإدارة شبراخيت التعليمية بعد الاعتداء بالضرب على طالبتين بالصف الأول الثانوي بذات المدرسة.

أكدت محافظ البحيرة، ضرورة فتح تحقيق عاجل بالواقعة مع عرض نتائج التحقيقات على المحافظ غدا السبت لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

اعتداء بالضرب المبرح

وكان مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، قد شهد واقعة مؤسفة، بقيام مدير مدرسة الثانوية الفنية بكفر مستناد التابعة لمركز شبراخيت بالاعتداء بالضرب المبرح على طالبتين بفناء المدرسة أمام زملائهما.

إحالة مدير المدرسة للتحقيق

وقرر يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بإحالة مدير مدرسة الثانوية الفنية بكفر مستناد التابعة لمركز شبراخيت إلى التحقيق العاجل معه في واقعة الاعتداء الوحشي بالضرب علي طالبتان بفناء المدرسة وذلك في أول رد فعل سريع بعد انتشار فيديو للاعتداء علي مواقع التواصل الاجتماعي.

كان فيديو قد انتشر لواقعة الاعتداء بمدرسة الثانوية الفنية بكفر مستناد التابعة لمركز شبراخيت بعد قيام إحدى الطالبات بتصويرها بالفيديو وانتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعدى مدير المدرسة بالضرب المبرح على طالبتين في فناء المدرسة بالأرجل وصفعهن بالأيدي أمام زملائهما من الطالبات.

هجوم وحشي لمدير المدرسة بالإدارة التعليمية بشبراخيت

وفوجئت الطالبات بهجوم وحشي لمدير المدرسة بالإدارة التعليمية بشبراخيت، على زميلاتها داخل فناء المدرسة، بالأيدي والأرجل عليهما دون معرفة الأسباب.

انقسام الرواد ما بين غضبهم من تصرف مدير المدرسة

أدى انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انقسام الرواد ما بين حالة غضب من تصرف مدير المدرسة بمحافظة البحيرة، وبين من أعطى له العذر بذلك لأسباب تتعلق بالتربية والعقاب.

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