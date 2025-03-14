مصرع طفلة وإصابة شقيقتها دهسا أسفل عجلات سيارة فى كفر الشيخ

لقيت طفلة مصرعها وأصيبت شقيقتها إثر اصطدام سيارة ملاكى بهما أثناء سيرهما بصحبته والدهما بمحافظة كفر الشيخ، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم.

تابعت أجهزة الأمن،ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الادعاء بقيام قائد سيارة ملاكى بالاصطدام بطفلتين بدائرة (مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ) مما تسبب فى وفاة أحدهما وإصابة الأخرى بسبب تجاوزه السرعة المقررة.



وبالفحص وإجراء التحريات تبين تلقى مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بدائرة المركز حال سير سيارة ملاكى قيادة (مشرف صيانة – مقيم بدائرة المركز)، مما أدى إلى إصطدام السيارة بـ (طفلتين) حال وقوفهن بجانب الطريق صحبة والدتهما (ربة منزل) بالشارع محل وقوع الحادث، مما أسفر عن إصابة الطفلة الأولى بإصابات متفرقة بالجسم ووفاة الطفلة الثانية.

وبسؤال والدتهما اتهمت قائد السيارة بالتسبب فى الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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