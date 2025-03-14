مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص بموتوسيكل ببدر

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخران في حادث تصادم سيارة ميكروباص بموتوسيكل أعلى الطريق بمدينة بدر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث مدينة بدر اليوم

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق بمدينة بدر، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بموتوسيكل أعلى الطريق بمدينة بدر، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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