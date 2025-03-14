النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة (صور)

شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، حفل الإفطار الجماعي السنوي، الذي أقامته النيابة العامة لعددٍ من موظفيها وأفراد الحراسة، وذلك بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، مهنئًا إياهم بشهر رمضان المبارك.

النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة

النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة

النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة

النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة

النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة

النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة

النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة

النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة

النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة

النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة

ووجهه النائب العام المستشار محمد شوقي الشكر لهم لجهودهم المضنية في حسن سير العمل الإداري. يأتي ذلك إيمانًا منه بأهمية التواصل المباشر مع جميع أفراد منظومة النيابة العامة.



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