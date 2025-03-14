الأمن يكشف ملابسات فيديو طالب أساء لفتيات السويس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتلفظ بعبارات غير لائقة، والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.

الأمن يكشف ملابسات فيديو طالب اساء للفتيات السويس



وبالفحص أمكن تحديد وضبط طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس، وبمواجهته أقر بقيامه بنشر مقطع الفيديو على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لرفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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