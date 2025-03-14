الجمعة 14 مارس 2025
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حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو طالب أساء لفتيات السويس

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات فيديو طالب اساء للفتيات السويس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتلفظ بعبارات غير لائقة، والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.

الأمن يكشف ملابسات فيديو طالب اساء للفتيات السويس 
الأمن يكشف ملابسات فيديو طالب اساء للفتيات السويس 


وبالفحص أمكن تحديد وضبط طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس، وبمواجهته أقر بقيامه بنشر مقطع الفيديو على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لرفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.
 

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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وزارة الداخلية محافظة السويس عبارات غير لائقة أجهزة وزارة الداخلية

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