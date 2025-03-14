ضبط ورشتين لتصنيع الألعاب النارية بداخلهما 4 ملايين قطعة في الفيوم
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط عاملين بالفيوم بتهمة إدارة ورشتين لتصنيع الألعاب النارية وبحوزتهما قرابة 4 ملايين قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عاملين "لأحدهما معلومات جنائية") بإدارة ورشتين لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالورشتين المشار إليهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (قرابة 4 ملايين قطعة ألعاب نارية – الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع).
,بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
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