الجمعة 14 مارس 2025
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حوادث

ضبط ورشتين لتصنيع الألعاب النارية بداخلهما 4 ملايين قطعة في الفيوم

ضبط ورشتين لتصنيع
ضبط ورشتين لتصنيع الألعاب النارية بداخلهما 4 مليون قطعة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط عاملين بالفيوم بتهمة إدارة ورشتين لتصنيع الألعاب النارية وبحوزتهما قرابة 4 ملايين قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار.

ضبط ورشتين لتصنيع الألعاب النارية  بداخلهما 4 مليون قطعة ألعاب نارية بالفيوم 
ضبط ورشتين لتصنيع الألعاب النارية  بداخلهما 4 مليون قطعة ألعاب نارية بالفيوم 


 أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عاملين "لأحدهما معلومات جنائية") بإدارة ورشتين لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.
 

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 وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالورشتين المشار إليهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (قرابة 4 ملايين قطعة ألعاب نارية – الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع).
 

,بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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