أخبار الفن اليوم، أول رد من حسام حبيب على أنباء عودته لـ شيرين، طفلان من مواليد مارس يفوزان بـ100 ألف جنيه من محمد رمضان، خالد سرحان يكشف تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها رد حسام حبيب على أنباء عودته لشيرين عبد الوهاب.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

قال الفنان حسام حبيب: إنّه دخل في مرحلة جديدة من حياته، بعدما انتهت مرحلة المطربة شيرين عبد الوهاب، قائلا: "لا يمكن أرجع لها تحت أي ظرف، كسبت إيه من القصة دي غير الأذى؟!".



كشف الفنان محمد رمضان، لجمهور السوشيال ميديا، حقيقة فيديو صبي الميكانيكي المتداول، خلال تسجيل حلقة مع برنامج "مدفع رمضان" المذاع على شاشة قناة "دي ام سي".



قال الدكتور محمد عبد الله، وكيل نقابة المهن الموسيقية والمتحدث الرسمي باسمها، إن قانون النقابات الفنية رقم 35 لسنة 1978 والذي ينظم عمل الثلاث نقابات ( موسيقيه - تمثيليه - سينمائيه ) وضع عدة شروط لقبول العضوية، ومن بين هذه الشروط ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أهدى الفنان محمد رمضان خلال برنامج "مدفع رمضان" المذاع على شاشة قناة "dmc"، هدية ثمينة بفضل مولدهم في نفس شهر مارس.





يتبقي لأسرة مسلسل شباب امرأة الذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عبدالرازق ما يقرب من 10٪ فقط علي الانتهاء من تصوير جميع مشاهد العمل، المقرر عرضه خلال النصف الثاني من الشهر الكريم.

عرضت قناة ON، اليوم الثلاثاء، الحلقة الثانية عشر من مسلسل كامل العدد ++، بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، والتي شهدت مشاجرة كبيرة، بين شريف سلامة وابنته الكبرى فريدة، بسبب تسللها خارج البيت، لحضور عيد ميلاد علي، كما وجد في شنطة يدها حبوب مخدرة، وهو ما جعله يغضب ويضربها، ويجري لها تحليل مخدرات.

دارت أحداث مسلسل إش إش الحلقة 12 حول غضب شادية وأبنائها من حفل زفاف إش إش ورجب خاصة في ظل كيد إش إش وأسرتها لشادية وأبنائها.

أكد الفنان خالد سرحان، تواصله مع الزعيم عادل إمام من فترة قريبة، مشيرا إلى أن حالته الصحية جيدة، معبرا عن حبه الشديد له قائلا: "هو زي الفل وشخصية لن تتكرر وهناك ناس تتمنى تشتغل مع عادل إمام مشهد وأنا عملت معه مسلسلين و3 أفلام".

عرضت منصة شاهد الرقمية الحلقة الـ12 من الموسم الثاني من مسلسل الدراما الشعبي «العتاولة2»، الذي يقوم ببطولته النجوم أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة.

دارت أحداث مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 11 حول ليل التي تضرب رقية بعدما نادتها الأخيرة بـ “الشحاتة”، وبينما كادت رقية ترد الصفعة يقوم فارس بإمساك يد رقية ومنعها من ضرب ليل.

شهدت الحلقة 12 من مسلسل ولاد الشمس للفنان أحمد مالك والفنان طه دسوقي أحداثا مثيرة.

عرضت اليوم الثلاثاء، قناة dmc، الحلقة الحادية عشر من مسلسل إخواتي، والتي شهدت مطالبة روبي شقيقاتها، برد الـ ٣ ملايين، التي وزعتها عليهن، بسبب تهديد الرجل مالك المليون دولار، التي استولت عليها روبي

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