مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 11، نيكول سابا تسعى لطرد ياسمين عبد العزيز من بيت أبو العزم

مسلسلات رمضان 2025، دارت أحداث مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 11 حول ليل التي تضرب رقية بعدما نادتها الأخيرة بـ “الشحاتة”، وبينما كادت رقية ترد الصفعة يقوم فارس بإمساك يد رقية ومنعها من ضرب ليل.

ويطلب فارس من ليل التحرك، ويذهب معها للمنزل وتخبره بما حدث، بينما تطلب رقية من يوسف أن يرد لها حقها فذهب إلى ليل معاتبا إياها بحدة ولكنها لا تهتم وتطلب من فارس ويوسف تركها وحدها.

وتحاول ليل البحث عن عمل في الشركة التي كانت تعمل بها من قبل، وبالرغم من أن مدير الشركة لا مكان له لليل إلا أنه أخبرها أنه سيحاول منحها مشروعات صغيرة، وتراقب رقية تحركات ليل أولا بأول.

تحرص كاريمان على التقرب من فارس وتطلب منه الاعتذار من رقية ولكنه يرفض، كما يطلب منه يوسف الطلب ذاته ويرفض أيضا، أما فرح فتأتي لمقابلة فارس وتنقل سكرتيرة فارس الجديدة الخبر لكاريمان ويكون حازم في الوقت ذاته موجودا خلف السكرتيرة ويسأل أسئلة كثيرة لها وتشعر هي بالتوتر.

وتنتهي الحلقة برقية وهي تطلب من يوسف أنها ستذهب لتعيش في منزل أبو العزم مع ضرورة إخراج ليل من الفيلا الخاصة بيوسف.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة العاشرة

دارت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل وتقابل حبيب حول ليل التي تواصل احتضان آدم، ابن فارس الصغير، أثناء تقديمه لمسرحيته على المسرح، حيث يشعر آدم تجاهها وكأنها والدته، وبعد انتهاء الحفل، يعبر فارس عن امتنانه الكبير لليل، ولكن لاحقًا، يلتقي بوالدته إجلال (أنوشكا) التي تلومه على ما حدث، معتبرة أن الموقف لم يكن لطيفًا، وكان من الأفضل أن تقوم هي أو جدة آدم بهذا الدور.

يوضح لها فارس أن العلاقة بين آدم وبينها غير حميمية، وأن والدة زوجته المتوفاة مريضة وتتلقى العلاج خارج مصر.

ومع تطور الأحداث، تبدأ ليل في الاعتماد على فارس بشكل كبير، حيث تستشيره في قراراتها وتلجأ إليه في مختلف الأمور، حتى أنها تستشيره في أمر ذهابها إلى “الجيم”.

وفي أحد الأيام، أثناء تناولها الغداء مع شقيقتها فرح في أحد المطاعم، تذهب فرح إلى الحمام، حيث تلتقي بشقيقة رقية العسكري، ما يؤدي إلى نشوب شجار بينهما، وتتدخل ليل لفض الشجار، وبعد ذلك، أثناء مغادرتهما، ترى يوسف برفقة زوجته، فتركض البنات تجاهه، إلا أنها بعد ذلك تقرر الابتعاد.

من ناحية أخرى، أصبحت رقية العسكري تملك 33% من أسهم شركة أبو العزم عقب اجتماع عائلي، وتقرر رقية دعوة ليل لحضور حفل خطوبة حازم وإنجي، وذلك للتأكد من حديث شهد التي تخبرها أن ليل وإنجي على علاقة قوية.

وتأتي إجلال وحازم لدعوتها وتحاول ليل التهرب من الدعوة، لكنها تفاجأ عندما تحتضنها إجلال، الأمر الذي يثير استغرابها الشديد، وتتواصل مع فارس لأخذ رأيه، فينصحها بالحضور.

وبالفعل، تقرر ايا الذهاب رغم شعورها بالحزن، وخلال الحفل، تتعمد رقية العسكري استفزاز ليل، حيث تتعامل أمام الجميع عن زوجها يوسف بطريقة ودودة لإثارة غيرتها، ثم تخبره بأن ليل “صعبانة عليها"، وتصر على أن تذهب للتحدث معها، وأمام الجميع، تتصاعد الأمور، فتقوم ليل بصفع رقية على وجهها، لتنتهي الحلقة عند هذه اللحظة المشحونة بالتوتر.

مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، وأبطال مسلسل وتقابل حبيب هم ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.

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