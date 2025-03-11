خالد سرحان يكشف موقف غير متوقع من تقديم المشاهد الجريئة

أكد الفنان خالد سرحان، أنه لم يصرح قبل ذلك بأنه تاب عن تقديم المشاهد الجريئة في الأعمال الفنية وقد يكون قال إنه لا يفضل المشاهد الجريئة، مشيرا إلى أن مشاهده في فيلم كلام الليل لا تدخل في إطار المشاهد الجريئة.

موقف خالد سرحان من المشاهد الجريئة

وأضاف خالد سرحان، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أنه لم يقدم مشاهد جريئة قبل ذلك قائلا: "أفضل معملش مشاهد جريئة ومش بتيجي لي مشاهد جريئة وهذه المشاهد مش شبهي"، كما لفت إلى عدم شعوره بالظلم خلال مسيرته الحالية في مجال الفن.

رضا خالد سرحان عن حاله الفني

وتابع: "كل حاجة مشيئة الله وأنا كويس بالنسبة لناس كتير أحسن مني ومخدتش فرصة واشتغلت مع أساتذة كبار ومحتاج أعمل أكتر من كده واطلع اللي جوايا إنما في الوقت ذاته راضي بقسمة ربنا خاصة وأن السوق مش سهل وفي قلة أعمال"، مؤكدا أن الأعمال الجيدة تنال إعجاب الجمهور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.