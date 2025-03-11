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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، طه دسوقي يفاجئ أحمد مالك ويكشف حقيقة سعاد بالحلقة 12 من "ولاد الشمس"

ولاد الشمس، فيتو
ولاد الشمس، فيتو

مسلسلات رمضان 2025 مسلسل ولاد الشمس حلقة 12 ، شهدت الحلقة 12 من مسلسل ولاد الشمس للفنان أحمد مالك والفنان طه دسوقي أحداثا مثيرة.

 

مسلسل ولاد الشمس حلقة 12 

وبدأت الحلقة، بمشادة كلامية حادة بين ولعة ومفتاح، بسبب أن الأخير مصمم أن صديقه يخونه مع حبيبته سعاد، ويقرر أن يترك دار الشمس.

وفي  مشهد آخر، يكتشف مفتاح حقيقة خيانة حبيبته سعاد له ونيتها في الوقيعة بينه وبين صديقه بقرار من ماجد “محمود حميدة” في مقابل مبالغ باهظة، حيث إن قد خطف “مفتاح” هاتف بابا ماجد واكتشف أن سعاد تراسله وتطلب منه أموالا في مقابل أن تستمر في الوقيعة بين ولعة ومفتاح.

 

وتتوالى الأحداث، ويرسل مفتاح رسالة إلى سعاد من هاتف بابا ماجد بعدما خطفه وقال لها أن تأتي في مكان أرسل لها عنوانه على أنه “بابا ماجد” وليس مفتاح.

 

وتذهب سعاد إلى المكان وتتفاجأ بأن مفتاح هو الموجود في المكان وهو الذي راسلها وليس بابا ماجد، ويبدأ في تجريحها بالكلام ويخبرها بانها فتاة رخيصة ويتركها، ويعود لدار الايتام من جديد ويصالح صديقة ولعة بعدما ظن فيه الخيانة.

 

وتتوالى الأحداث، ويقرر الثلاثي ولعة ومفتاح وألمظ اللجوء إلي ياسين بيه، لكي يعملون لديه ليكونو لديهم المقدرة بالأنفاق علي دار الأيتام بعد حبسهم لبابا ماجد.

مسلسلات رمضان 2025 ، وكانت قد شهدت  الحلقة 11 من مسلسل ولاد الشمس لأحمد مالك وطه دسوقي أحداثا مثيرة، حيث استمر محمود حميدة “بابا ماجد” في مساومة ولعة على أنه يعرفه من هي والدته في مقابل أن يفرج عنه من الحبس الذي وضعه فيه هو وصديقه مفتاح، ويضطر ولعة “أحمد مالك” لإخراجه لكي يخبزه ماجد من هي والدته.

ونجح محمود حميدة في الوقيعة بين ولعة وصديقه مفتاح، وذلك بعد قيام “حميدة” بإبلاغ "مفتاح أن حبيبته سعاد علي علاقة عاطفية مع صديقه ولعة ونشبت بينهم مشاجرة، بعدما اعتقد مفتاح أن بابًا ماجد صادق وأن صديقه ولعة خانه مع حبيبته، وفي الأصل سعاد هي التي خانت حبيبها مفتاح وحصلت على مبالغ باهظة من بابا ماجد مقابل الإفشاء عن جميع أسراره.

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مسلسل ولاد الشمس حلقة 12 ولاد الشمس مسلسل ولاد الشمس الحلقة 12 من مسلسل ولاد الشمس

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