شقيق شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة حبسه ودخول والدتها المستشفى بسببها

رد محمد عبد الوهاب شقيق المطربة شيرين عبد الوهاب على الأنباء التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية وأفادت بتسبب “شقيقته” بحبسه ونقل والداتها إلي المستشفي

شقيق شيرين عبد الوهاب

وقال شقيق شيرين عبد الوهاب عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”:" الكلام دا غير مظبوط تماما دخول امى المستشفى ملوش اي علاقة بأي حاجة ست كبيره وبنعملها فحوصات وبنطمن عليها مش اكتر

و أضاف شقيق شيرين:" القضية بقي تم الحفظ في النيابة للمره الـ ١٢ تقريبا وانا متحبستش ولا اتحكم عليا ب ٣ سنين كل ده كلام غلط.

ومن ناحية أخرى كان محمد عبد الوهاب شقيق المطربة شيرين عبد الوهاب أعلن عن تعرض والدتهما لأزمة صحية استدعت دخولها المستشفى.

ونشر محمد صورة لوالدته عبر خاصية الأستوري بمواقع انستجرام، وكتب تعليقًا قال فيه: “ربنا ما يحرمني من ضحكتك دى طول عمري يا أمي.. ربنا يشفيكي ويعافيكي ويحفظك لينا طول العمر”

ولم يكشف محمد عبد الوهاب الحالة الصحية لوالدته، إلا أنه يبدو حالتها مستقرة خاصة أن الصورة التي نشرها له تبين وجوده داخل غرفة بالمستشفى.

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