الثلاثاء 11 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بيان من الموسيقيين بشأن عدم قبول سعد الصغير بعضوية النقابة

سعد الصغير، فيتو
سعد الصغير، فيتو

 قال الدكتور محمد عبد الله، وكيل نقابة المهن الموسيقية والمتحدث الرسمي باسمها، إن قانون النقابات الفنية رقم 35 لسنة 1978 والذي ينظم عمل الثلاث نقابات ( موسيقيه - تمثيليه - سينمائيه ) وضع عدة شروط لقبول العضوية، ومن بين هذه الشروط ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

 

وأضاف في بيان له: بناءً على ذلك، لم يستوفِ المغني الشعبي سعد الصغير أحد شروط العضوية، نظرًا لصدور حكم قضائي ضده في احدي الجرائم المخله بالشرف والأمانه. وعليه ارتأت النقابة عدم قبوله عضوًا عاملًا بسبب انتفاء هذا الشرط الأساسي من شروط القبول بالنقابة.

 

تصاريح سنوية

 وأكد الدكتور محمد عبد الله أن النقابة يجوز ان تسمح لسعد الصغير بمعاودة نشاطه الفني من خلال استخراج تصاريح سنوية وفقًا للوائح المنظمة لذلك، مع إمكانية التقدم مرة أخرى الي النقابه العامه بطلب الحصول على العضوية بعد إقامة دعوى رد اعتبار أمام المحكمة المختصة، وذلك بعد انقضاء المدة القانونية المقررة. 

 

وتابع: تحرص نقابة المهن الموسيقية دائمًا على تطبيق القوانين المنظمة لعملها، بما يضمن الحفاظ على مكانة المهنة واحترام معاييرها الأخلاقية والفنية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نقابة المهن الموسيقية نقابة الموسيقيين سعد الصغير الفن

مواد متعلقة

نقابة الموسيقيين: نتمنى الشفاء العاجل للفنان أشرف زكي بعد أزمته الصحية

الأكثر قراءة

أول تعليق من رابطة الأندية بعد بيان الأهلي بشأن أزمة القمة 130

الأهلي يستعد للتحرك إلي ستاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة الزمالك في القمة 130

حقيقة إلغاء معسكر الأهلي ومغادره اللاعبين إلى منازلهم

أول قرار لرابطة الأندية بعد بيان انسحاب الأهلي من مباراة القمة

12 رسالة قوية من السيسي للمصريين

الأهلي يعلن رسميًّا موقفه من خوض مباراة القمة 130

حقيقة تواصل اتحاد الكرة مع الحكم الليبي معتز الشلماني لإدارة القمة

نادي إشبيلية الإسباني يسخر من تهديد الأهلي بعدم خوض مباراة القمة

منوعات

المزيد

ميجان ماركل ترد على ادعاءات التنمر بحق طاقم عملها

لحظة هدم وإزالة الشموع الحجرية الضخمة من داخل المسجد الأموي (فيديو)

14 مدينة هندية ضمن الأكثر تلوثًا في العالم

وفاة المغني الكوري ويسونج عن عمر يناهز 43 عامًا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 11-3-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم الفطر للمسافر

عمرو خالد: كيف تتعامل مع الشخصيات السامة والمؤذية؟.. درس خصوصي من رسول الله (فيديو)

تلاوة خاشعة للقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض من سورة الأعراف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية