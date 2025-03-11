بيان من الموسيقيين بشأن عدم قبول سعد الصغير بعضوية النقابة

قال الدكتور محمد عبد الله، وكيل نقابة المهن الموسيقية والمتحدث الرسمي باسمها، إن قانون النقابات الفنية رقم 35 لسنة 1978 والذي ينظم عمل الثلاث نقابات ( موسيقيه - تمثيليه - سينمائيه ) وضع عدة شروط لقبول العضوية، ومن بين هذه الشروط ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

وأضاف في بيان له: بناءً على ذلك، لم يستوفِ المغني الشعبي سعد الصغير أحد شروط العضوية، نظرًا لصدور حكم قضائي ضده في احدي الجرائم المخله بالشرف والأمانه. وعليه ارتأت النقابة عدم قبوله عضوًا عاملًا بسبب انتفاء هذا الشرط الأساسي من شروط القبول بالنقابة.

تصاريح سنوية

وأكد الدكتور محمد عبد الله أن النقابة يجوز ان تسمح لسعد الصغير بمعاودة نشاطه الفني من خلال استخراج تصاريح سنوية وفقًا للوائح المنظمة لذلك، مع إمكانية التقدم مرة أخرى الي النقابه العامه بطلب الحصول على العضوية بعد إقامة دعوى رد اعتبار أمام المحكمة المختصة، وذلك بعد انقضاء المدة القانونية المقررة.

وتابع: تحرص نقابة المهن الموسيقية دائمًا على تطبيق القوانين المنظمة لعملها، بما يضمن الحفاظ على مكانة المهنة واحترام معاييرها الأخلاقية والفنية

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