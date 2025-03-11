مسلسل إش إش الحلقة 12، ماجد المصري يفاجئ مي عمر بسؤال عن علاقتها بابن زوجته

مسلسلات رمضان 2025 ، دارت أحداث مسلسل إش إش الحلقة 12 حول غضب شادية وأبنائها من حفل زفاف إش إش ورجب خاصة في ظل كيد إش إش وأسرتها لشادية وأبنائها.

وخلال حفل الزفاف يأتي فرج بعدما علم بالخبر، وحاول سؤال رجب عما إذا كانت لبنى قد علمت بأن إخلاص كابوريا والدتها فأجاب رجب بالنفي.

كما يذهب إسماعيل إلى الضابط معتصم ويخبره بأمر حفل الزفاف فأخبره أنه يعلم الأمر، ويحرص رجب في حفل الزفاف على إظهار غيرته على إش إش ووضع حدود مع نصة، وبعد انتهاء الزفاف تعبر إخلاص كابوريا عن حزنها من زيجة ابنتها برجب وكشفت لشقيقتها تيسير أن إش إش تعمل مع الشرطة وتشدد عليها بعدم إخبار بوشكاش.

وبعد حفل الزفاف تعترف إش إش لزوجها أنها ليست عذراء فتقبل الأمر، وفي الصباح وبينما كان رجب ينتظر إش إش لتناول الإفطار تصل إليه رسالة من شادية تخبره أن إش إش كانت على علاقة بمختار فيسأل إش إش التي تشعر بالتوتر والخوف.

أحداث مسلسل إش إش الحلقة 11

شهدت أحداث الحلقة 11 من مسلسل إش إش العديد من التطورات المثيرة، حيث يذهب نصة إلى المعلم رجب الجريتلي ويطلب منه الابتعاد عن إش إش لأنه يحبها، وينصحه المعلم رجب بأن يكون أكثر حزمًا مع أي امرأة مستقبلًا.

في الوقت نفسه، يتحدث رجب مع إش إش ويخبرها أن نصة جاء للحديث معه، مما يدفع إش إش لسؤال نصة عن سبب ذهابه إلى رجب.

ويؤكد لها أنه لم يقل له أي شيء فقط عبر عن حبه لها، فتصارحه إش إش بأنها تراه كأخ لها فقط، تمامًا كما ترى هي نفسها بالنسبة له، وهذا الأمر يصيبه بالإحباط، وفي هذه للأبناء تقتحم صفاء المكان وتظن أن هناك شيئًا بين إش إش ونصة، فتتحدث مع إش إش بطريقة سيئة، ثم تغادر المنزل وتذهب إلى والدها.

تشعر إش إش بالقلق عليها، لكن والدها يطمئنها لاحقًا بأن صفاء بخير، على الجانب الآخر، يستدعي المعلم ربيع المعلم فرج والمعلم رجب، وهناك يقوم فرج بإهانة رجب الجريتلي ويتهمه بأنه عقيم، مما يؤدي إلى شجار عنيف بينهما، وينتهي الأمر بقطع العلاقات بين رجب وأخيه فرج تمامًا.

في تطور آخر، تسمع لبنى من فاتن أن شقيقها مختار شخص سيئ ومرتبط بعلاقات متعددة مع النساء، وعندما يتضح أن لإش إش علاقة بالأمر، تشعر لبنى بالغضب، وتذهب إلى منزل إش إش، وتواجهها بغضب، لكن إش إش ترد عليها بقوة، وتقوم بشدها من شعرها وضربها.

تقرر لبنى الانتقام، فتأمر أحد رجال والدها لإشعال النار في منزل إخلاص كابوريا، لكنه يبلغ والدها بدلًا من تنفيذ الأمر، ويصاب والدها بصدمة عندما يسمع اسم إخلاص كابوريا من ابنته.

على هامش الحلقة، يخبر رجب الجريتلي ابن زوجته مختار بأنه يريد الزواج بامرأة أخرى إلى جانب والدته، وتسمع شادية زوجته بذلك، فتواجهه في اليوم التالي في المحل وتسأله إن كان هذا صحيحًا، فيؤكد لها الأمر.

في تطور مفاجئ، يتفق رجب وإش إش على الزواج، دون ضرورة ذهابه لطلب يدها من والدتها إخلاص، وتوافق إش إش، وعند إقامة حفل الزفاف تحت منزل شادية، تفاجأ الجميع، أن العروس الجديدة هي إش إش التي تنظر لهم نظرات تحمل قدرا كبيرا من الشماتة.

أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك فى بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي.

وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة، وسوف يعرض عبر قنوات إم بي سي وبعض المنصات الإلكترونية الأخرى.

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