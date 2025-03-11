محمد رمضان يكشف قصة فيديو صبي الميكانيكي المتداول على السوشيال ميديا

كشف الفنان محمد رمضان، لجمهور السوشيال ميديا، حقيقة فيديو صبي الميكانيكي المتداول، خلال تسجيل حلقة مع برنامج "مدفع رمضان" المذاع على شاشة قناة "دي ام سي".

محمد رمضان يوضح قصة صبي الميكانيكي المتداول

وقال محمد رمضان:"واحنا في الشارع قابلنا طفل بطل شوفته بالصدقة خارج بدماغه من كبوت عربية، فقلت لفريق مدفع رمضان هننزل نتكلم مع الطفل لقيته شغال ميكانيكي وحظه yنه كسب 100 ألف جنيه وبعدين جاء الأسطى الصنايعي بتاعه ولقيته رجل جميل وواضح yن فيه علاقة حب ورحمة بين الصنايعي والصبي".

موقف محرج لمحمد رمضان

وتابع:"اتكسفت أعطي الصنايعي الفلوس مباشر فلقيت طفل تاني قدامه فسألته ده ابنك قال لي ايوI ده ابني، وبعد لما مشينا اكتشفنا إن اللي خد الفلوس طفلين إخوات وأبوهم جاء وأخد الفلوس كلها، فالصنايعي طلع عمل فيديو إنه مخدش فلوس، وعلشان كده استضنفاه ورحبنا به وقدمنا له هدية بسيطة قيمتها 50 ألف جنيه وقلنا له دي لأولادك لأنك كسيب ومش في حاجة للفلوس".

وذهب محمد رمضان لإحدي ورش ميكانيكا السيارات بإحدي المناطق في القاهرة، ومنح طفلين 150 ألف جنيه، ثم لاحقا أعطى الأسطى الصنايعي هو الآخر 50 ألف جنيه.



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