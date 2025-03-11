خالد سرحان يكشف تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

أكد الفنان خالد سرحان، تواصله مع الزعيم عادل إمام من فترة قريبة، مشيرا إلى أن حالته الصحية جيدة، معبرا عن حبه الشديد له قائلا: "هو زي الفل وشخصية لن تتكرر وهناك ناس تتمنى تشتغل مع عادل إمام مشهد وأنا عملت معه مسلسين و3 أفلام".

حصول خالد سرحان على ختم الكوميديا

وأوضح خالد سرحان، خلال حواره مع برنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن حصوله على ختم الكوميديا ليس أمرا سهلا ولكنه خرج من الزعيم عادل امام، مضيفا: "كان شرف ليا العمل مع عادل إمام وهو ساعدني وفي أعمال عملتها معاها أعطتني فرص كويسة لتقديم أعمال جديدة فيما بعد".

رسالة خالد سرحان للزعيم عادل إمام

ووجه خالد سرحان رسالة له قائلا: "أتمنى للزعيم الصحة وطولة العمر وهو طلع أجيال ورا أجيال في السينما المصرية، ودائما ثابت في مكانه، وهو يدخل موسوعة جينيس في أنه يفضل الاسم الأول من أول ما بدأ البطولة في المجال الفني حتى الآن".

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