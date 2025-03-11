الثلاثاء 11 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسل العتاولة الحلقة 12، فيفي عبده تتسبب في وقيعة بين نصار وحنة، وباسم سمرة يبدأ الانتقام

العتاولة.فيتو
العتاولة.فيتو

مسلسلات رمضان 2025 ، عرضت منصة شاهد الرقمية الحلقة الـ12 من الموسم الثاني من مسلسل الدراما الشعبي «العتاولة2»، الذي يقوم ببطولته النجوم أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة.

العتاولة 2 الحلقة 12

وامتلأت الحلقة بالعديد من المشهد فى بدايتها تسبب فيفي عبده «شديدة» فى الوقعية بين نصار «أحمد السقا» وحنة «زينة» لتفسد حياة العتاولة وتمنعهم من العودة لبعضمها عقب قرار الانفصال.

وذلك لرغبتها هى ونجلتها عزة للاستيلاء على اموال العتاولة فتسعي لتفرقة افراد الاسرة.

فيما يصُدم  سامي مغاوري  برغبة ابنائه فى إعطائه حقنة هواء لقتله بسبب رغبتهم فى سرقة اموال قبل ان يساعد بها حنة (زينة)، فيما يواصل نصار رحلة البحث عنها.
 

وتكتشف جيجي والتي تجسدها الفنانة «ثراء جبيل» عن عدم قدرتها على الحمل بسبب اصابتها في الرحم وتكتشف ان السبب وراء ذلك ان هناك من يضع مادة ضارة بالرحم في الشاي.

 فيما بدأ عيسي الوزان فى الانتقام من العتاولة عقب معرفته انهم وارء عملية سرقة الآثار وليست عدولة «نسرين امين».

 

 

 

 

 

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