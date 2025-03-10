محمد رمضان يستضيف نجل الشهيد أحمد المنسي في حلقة استثنائية من "مدفع رمضان"

فاجأ الفنان محمد رمضان، المتابعين والمشاهدين لبرنامجه “مدفع رمضان” المذاع على شاشة قناة “dmc” بالتزامن مع ذكرى انتصار العاشر من رمضان، باستضافة نجل البطل الشهيد أحمد المنسي.

صفات أحمد المنسي

وذكر حمزة المنسي، نجل البطل الشهيد أحمد المنسي، عددًا من الصفات الإيجابية لوالده الراحل خلال شهر رمضان الكريم.

حفظ القرآن الكريم

وأخبر حمزة المنسي، الفنان محمد رمضان والجمهور، بأن والده البطل كان يحب النزول قبل الإفطار في رمضان بحوالي 10 دقائق لأداء تمرينات الضغط والجري.

ولفت إلي أن الشهيد البطل أحمد المنسي كان حافظًا للقرآن الكريم، متابعا: "ترك لي سيرة وسمعة طيبة أعيش عليها".

وأشار حمزة المنسي، إلي أنه يمارس رياضة “البوكسينج”

من جانبه علق محمد رمضان إلي أن الشهيد أحمد المنسي، كان صديقا للجنود “العساكر” ويعمل على التواصل معهم كصديق لهم ويساعد في حل مشكلاتهم حتى الشخصية، متابعا:"أنا فخور بأني معي إبن البطل أحمد المنسي وهذه حلقة تاريخية لي".

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