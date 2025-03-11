الثلاثاء 11 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أول رد من حسام حبيب بشأن أنباء عودته لشيرين عبد الوهاب (فيديو)

حسام حبيب وشيرين
حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب، فيتو

قال الفنان حسام حبيب: إنّه دخل في مرحلة جديدة من حياته، بعدما انتهت مرحلة المطربة شيرين عبد الوهاب، قائلا: "لا يمكن أرجع لها تحت أي ظرف، كسبت إيه من القصة دي غير الأذى؟!".

 

حياة حسام حبيب بسبب شيرين 

وأضاف "حبيب"، في حواره ببرنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "كل شوية عايش في عناوين، حسام حلق شعر شيرين، وحسام سرق من شيرين، وحسام أخد من شيرين".

 

الحياة الشخصية لشيرين وحسام حبيب

وتابع: "لم أصرح بأي شيء يخصني وشيرين للعلن، ولم أتحدث عن حياتي الشخصية للناس، ولكن يكفي ما حدث طيلة السنوات الماضية، فأنا لا أضر نفسي بهذه الأمور فقط، حتى إن زوجة أخي ياسمين قالت لي أنت أناني، حب كما تريد، ولكن أين حقنا، بقينا نبرر بس، ونشوف حالك وننهار، فكر فينا زي ما بنفكر فيك".
 

حسام حبيب عن شيرين عبد الوهاب: "مرحلة وعدت"

وتحدث الفنان حسام حبيب، عن علاقته بالمطربة شيرين عبد الوهاب، قائلا: "كنا أصدقاء قبل زواجنا بسنوات، ولم نتعرض لمشكلات، وفي بداية الزواج، كان الأمر جميلا، ولكن هي مرحلة وعدت، ولكن الناس مستكترة عليّ إنها تعدي عليّ".

وأضاف: "كنت أفضل دائما عدم التحدث في هذا الأمر، فأنا كنت أُتهم ولا أرد، لا لأني ضعيف أو لا أمتلك رد، ولكن فضلت عدم الرد بسبب رغبتي في الحفاظ على العِشرة".

وتابع: "شفنا حاجات حلوة ووحشة مع بعض، وعلينا مع بعض وسافرنا وضحكنا وأكلنا وشربنا، وكنت مصمم لآخر نفس إني أحافظ عليها، بس اللي حصل إن الناس مبقتش راضية تخليني أعدي وأضحك ويقولوا إني مستهتر ومستفز، ولو سكت هيقولوا معنديش حاجة أقولها".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنان حسام حبيب شيرين شيرين عبد الوهاب برنامج العرافة حسام حبيب

مواد متعلقة

حسام حبيب يسجل حلقة مع بسمة وهبة ببرنامج "العرافة"

سمية درويش: حسام حبيب اختفى من حياتي بعد زواجه بشيرين

شقيق شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة حبسه ودخول والدتها المستشفى بسببها

حسام حبيب يوجه رسالة خاصة لتامر حسني بمناسبة أغنية "مبيتنسيش"

الأكثر قراءة

الأهلي يخوض مرانه على ملعب النادي بمدينة نصر بدلا من مواجهة الزمالك

مفاجأة، حافلة الأهلي تصل إلى فرع مدينة نصر بدلا من استاد القاهرة

بعد انسحابه من لقاء القمة، لقطات من مران الأهلي الجماعي على ملعب مدينة نصر

خالية تماما، لقطات من غرفة ملابس الأهلي بستاد القاهرة قبل القمة 130

بيان جديد لـ نادي الزمالك بشأن أزمة مباراة القمة 130 أمام الأهلي

رسميا، صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 1.2 مليار دولار لمصر

أول قرار لرابطة الأندية بعد بيان انسحاب الأهلي من مباراة القمة

حقيقة إلغاء معسكر الأهلي ومغادره اللاعبين إلى منازلهم

منوعات

المزيد

الجزائر تخطط لاستيراد مليون رأس ماشية استعدادا لعيد الأضحى

ميجان ماركل ترد على ادعاءات التنمر بحق طاقم عملها

لحظة هدم وإزالة الشموع الحجرية الضخمة من داخل المسجد الأموي (فيديو)

14 مدينة هندية ضمن الأكثر تلوثًا في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الثلاثاء 11/ 3/ 2025

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 11-3-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، عمار بن ياسر، ضحية "الفئة الباغية"

أسئلة الصائمين، ما هي أوقات إجابة الدعاء؟، وزير الأوقاف السابق يوضح

دار الإفتاء توضح حكم الفطر للمسافر

المزيد
الجريدة الرسمية