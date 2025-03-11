أول رد من حسام حبيب بشأن أنباء عودته لشيرين عبد الوهاب (فيديو)

قال الفنان حسام حبيب: إنّه دخل في مرحلة جديدة من حياته، بعدما انتهت مرحلة المطربة شيرين عبد الوهاب، قائلا: "لا يمكن أرجع لها تحت أي ظرف، كسبت إيه من القصة دي غير الأذى؟!".

حياة حسام حبيب بسبب شيرين

وأضاف "حبيب"، في حواره ببرنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "كل شوية عايش في عناوين، حسام حلق شعر شيرين، وحسام سرق من شيرين، وحسام أخد من شيرين".

الحياة الشخصية لشيرين وحسام حبيب

وتابع: "لم أصرح بأي شيء يخصني وشيرين للعلن، ولم أتحدث عن حياتي الشخصية للناس، ولكن يكفي ما حدث طيلة السنوات الماضية، فأنا لا أضر نفسي بهذه الأمور فقط، حتى إن زوجة أخي ياسمين قالت لي أنت أناني، حب كما تريد، ولكن أين حقنا، بقينا نبرر بس، ونشوف حالك وننهار، فكر فينا زي ما بنفكر فيك".



حسام حبيب عن شيرين عبد الوهاب: "مرحلة وعدت"

وتحدث الفنان حسام حبيب، عن علاقته بالمطربة شيرين عبد الوهاب، قائلا: "كنا أصدقاء قبل زواجنا بسنوات، ولم نتعرض لمشكلات، وفي بداية الزواج، كان الأمر جميلا، ولكن هي مرحلة وعدت، ولكن الناس مستكترة عليّ إنها تعدي عليّ".

وأضاف: "كنت أفضل دائما عدم التحدث في هذا الأمر، فأنا كنت أُتهم ولا أرد، لا لأني ضعيف أو لا أمتلك رد، ولكن فضلت عدم الرد بسبب رغبتي في الحفاظ على العِشرة".

وتابع: "شفنا حاجات حلوة ووحشة مع بعض، وعلينا مع بعض وسافرنا وضحكنا وأكلنا وشربنا، وكنت مصمم لآخر نفس إني أحافظ عليها، بس اللي حصل إن الناس مبقتش راضية تخليني أعدي وأضحك ويقولوا إني مستهتر ومستفز، ولو سكت هيقولوا معنديش حاجة أقولها".

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