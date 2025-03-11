طفلان من مواليد مارس يفوزان بـ100 ألف جنيه من محمد رمضان (فيديو)

أهدى الفنان محمد رمضان خلال برنامج "مدفع رمضان" المذاع على شاشة قناة "dmc"، هدية ثمينة بفضل مولدهم في نفس شهر مارس.

محمد رمضان يصل لمواليد نفس الشهر

وبحث محمد رمضان، بكاميرا مدفع رمضان في الشارع على أي شخصين يكونا من مواليد نفس الشهر، وبالصدفة عثر على طفلين من مواليد شهر مارس.

جائزة محمد رمضان للطفلين

ومنح محمد رمضان لكلا الطفلين جائزة مالية قيمتها 100 ألف جنيه، بعد التأكد من شهادات ميلاده.

رد فعل الأم بعد فوز ابنها

وتواصل طفل فائز بوالدته، هاتفيا، مخاطيا إياها:"ماما انا كسبت جايزة مع محمد رمضان"، ومن الفرحة لم تصدق الأم رواية إبنها ليؤكد لها الفنان محمد رمضان بأن نجلها بالفعل فاز معه وتأكد من كونه مواليد شهر مارس هو ونجل عمه.



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