أخبار مصر: إلغاء رحلات مصر للطيران إلى 3 مدن ألمانية، أماكن استخراج تراخيص السيارات، الأهلي يتوج بكأس السوبر المصري للطائرة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

علنت مصر للطيران إلغاء رحلاتها رقم MS785/6 التي كان من المقرر إقلاعها من القاهرة إلى فرانكفورت والعودة إلى القاهرة والرحلات رقم MS787/8 التي كان من المقرر إقلاعها من القاهرة إلى ميونخ والعودة إلى القاهرة والرحلات رقم MS731/2 التي كان من المقرر إقلاعها من القاهرة إلى برلين والعودة إلى القاهرة وذلك غدا الإثنين الموافق 10 مارس 2025.

كشف نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، أن نشطاء مؤيدين لأوكرانيا أثاروا الرعب في نفس ابنته ذات الثلاثة أعوام أثناء تجولهما معًا.

بدأت شركات المترو مراجعة خطط التشغيل لخطوط مترو الأنفاق خلال عيد الفطر المبارك بما يساهم في تقديم أفضل خدمة لركاب المترو خلال عيد الفطر المبارك وتقرر استمرار العمل بمواعيد شهر رمضان لحين انتهاء العيد.

جدد الرئيس السوري، أحمد الشرع دعوته للحفاظ على السلم الأهلي، ففي كلمة مختصرة ألقاها في جامع الأكرم بمنطقة المزة في دمشق، فجر اليوم الأحد، دعا إلى الحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية.

فعلت وزارة الداخلية منذ الثاني من شهر مارس الجاري خدمة ترخيص السيارات في جميع وحدات المرور إلكترونية المميزة، داخل المولات التجارية وبعض المناطق الحيوية، مما يسمح للمواطنين بتجديد رخصهم بسهولة خلال أوقات العمل الرسمية.

توج الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي بقيادة فرناندو مونزو بكأس السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية.

كشفت وزارة الصحة عن كيفية إجراء جلسات الغسيل الكلوي مجانا.

سيطرت حالة من الحزن الشديد على أروقة نادي برشلونة الإسباني بعد وفاة طبيب الفريق كارليس مينارو جارسيا مساء أمس السبت.

أفاد المرصد السوري، اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة المواجهات في الساحل السوري إلى أكثر من 1000 قتيل.

علقت الفنانة ميار الببلاوي على تطورات أزمتها مع الشيخ محمد أبو بكر أحد علماء الأزهر، مؤكدة أن هناك التباسًا لدى البعض بشأن الحكم الصادر بحقه، موضحة: "القضية انتهت بتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة تبادل الألفاظ الخارجة، لكنه حصل لاحقًا على حكم بالحبس شهرين مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وهذا يعني أنه في حال تكرار نفس الفعل، سواء معي أو مع أي شخص آخر بنفس الصيغة أو الأسلوب، فسيتم تنفيذ العقوبة القديمة مع العقوبة الجديدة".

سجلت أسعار الفراخ انخفاضًا في الأسواق؛ وتراوحت الانخفاضات بين جنيه و6 جنيهات في الكيلو، اليوم الأحد الموافق 9 مارس 2025، تاسع أيام رمضان، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتبت، قائلة: “أنا مبسوطة أوي ربنا نصرني الحمد لله ربنا يديمها نعمة”.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 16 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بيلجورود في غرب روسيا وروستوف بجنوب غربي البلاد.

اعتقلت الشرطة التركية نحو 200 امرأة في إسطنبول مساء أمس السبت إثر خروج مسيرة ليلية بمناسبة يوم المرأة العالمي شاركت فيها نحو ثلاثة آلاف امرأة وسط إجراءات أمنية مشددة، حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية.

أصدر حزب الله اللبناني بيانا، مساء أمس السبت، رد من خلاله على الاتهامات التي وجهت له كونه طرفا فيما يجري من أحداث في سوريا.

تنظر اليوم الأحد المحكمة الاقتصادية أولى جلسات محاكمة أحد النقاد الفنيين بتهمة إزعاج الفنان هاني شاكر في مقال كتبه واتهم المطرب بإهانة الفن المصري.

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