الأحد 09 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

لا أساس لها، حزب الله يصدر بيانا بشأن تورطه في أحداث الساحل السوري

شرطة الساحل السوري،
شرطة الساحل السوري، فيتو

أحداث الساحل السوري، أصدر حزب الله اللبناني بيانا، مساء أمس السبت، رد من خلاله على الاتهامات التي وجهت له كونه طرفا فيما يجري من أحداث في سوريا.

وقال الحزب في البيان: "تدأب بعض الجهات على الزج باسم حزب الله فيما يجري من أحداث في سوريا واتهامه بأنه طرف في ‏الصراع القائم هناك".‏

وأضاف: "ينفي حزب الله بشكل واضح وقاطع هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة".

ودعا في بيانه وسائل الإعلام ‏إلى توخي الدقة في نقل الأخبار وعدم الانجرار وراء حملات التضليل التي تخدم أهدافا سياسية وأجندات ‏خارجية مشبوهة.‏

ومنذ الخميس الماضي تشهد منطقة الساحل غرب سوريا والتي تعيش فيها أغلبية من الطائفة العلوية، اقتتالا داميا راح ضحيته العشرات.

وأعلنت قوات الأمن السورية أنها خاضت اشتباكات مع مجموعات مسلحة تابعة للنظام السابق.

والجمعة قالت وزارة الدفاع السورية إنها وضعت خطة لضبط الموقف بهدف عدم توسيع العمليات داخل المدن حفاظا على سلامة أهلها.

هذا، وأعلن مصدر عسكري يوم السبت أنه تم إيقاف العملية العسكرية في منطقة الساحل غرب البلاد لحين إخراج العناصر غير المنتمين إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية، فيما أعلنت وزارة الدفاع بالتنسيق مع إدارة الأمن العام إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل لضبط المخالفات ومنع التجاوزات وعودة الاستقرار تدريجيا إلى المنطقة.

إلى ذلك، أفاد "المرصد السوري" لحقوق الإنسان بأن "عدد القتلى المدنيين في أحداث الساحل السوري تجاوز 340 مدنيا بينهم نساء وأطفال".

وقال المرصد إن 340 مدنيا من الطائفة العلوية قتلوا باعدامات ميدانية، مشيرا إلى أن العدد قد يتجاوز 1000 مدني قتلوا برصاص مباشر على يد المقاتلين الذين تم جلبهم إلى الساحل السوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حزب الله اللبناني أحداث في سوريا أحداث الساحل السوري سوريا المرصد السوري

مواد متعلقة

المرصد السوري يكشف حصيلة قتلى معارك الساحل

بعد توقفها بشكل مؤقت، الجيش السوري يستأنف عملياته في منطقة الساحل

تركيا تطالب بمحاسبة إسرائيل على توسعها في سوريا

مئات القتلى بينهم أطفال ونساء، المرصد السوري يكشف تفاصيل مذابح الساحل
ads

الأكثر قراءة

مات أثناء النوم، من هو كارليس مينارو طبيب برشلونة؟

حسين فهمي يفجر مفاجأة بشأن مزاعم انتحار سعاد حسني (فيديو)

حسين فهمي يكشف سر غضبه من فاتن حمامة ورأيه في محمد رمضان (فيديو)

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

حسين فهمي يكشف سر مكالمة سعاد حسني المسجلة قبل رحيلها بـ3 أيام (فيديو)

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

مسلسل جودر 2 الحلقة 8، عبد الأحد يحذر جودر من الشمعيين

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 9 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

سقوط مأساوي ينهي حياة مؤثرة بلغارية في جبال سنودونيا

اغتصاب جماعي في الهند لمواطنة وسائحة إسرائيلية

شبرا تتألق بروح الوحدة الوطنية، مائدة إفطار رمضانية تجمع المسلمين والأقباط (فيديو وصور)

هندي يدخل موسوعة جينيس بسبب شعر وجهه

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم السبت 8/3/2025

أسعار السكر اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

جودر ينقذ زوجته ويقضي على شومان في الحلقة 7 من مسلسل جودر 2 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 9 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

دعاء تسهيل الولادة في اليوم التاسع من رمضان 2025

المجددون، عطاء بن أبي رباح فقيه مكة المكرمة

المزيد
الجريدة الرسمية