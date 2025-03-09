لا أساس لها، حزب الله يصدر بيانا بشأن تورطه في أحداث الساحل السوري

أحداث الساحل السوري، أصدر حزب الله اللبناني بيانا، مساء أمس السبت، رد من خلاله على الاتهامات التي وجهت له كونه طرفا فيما يجري من أحداث في سوريا.

وقال الحزب في البيان: "تدأب بعض الجهات على الزج باسم حزب الله فيما يجري من أحداث في سوريا واتهامه بأنه طرف في ‏الصراع القائم هناك".‏

وأضاف: "ينفي حزب الله بشكل واضح وقاطع هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة".

ودعا في بيانه وسائل الإعلام ‏إلى توخي الدقة في نقل الأخبار وعدم الانجرار وراء حملات التضليل التي تخدم أهدافا سياسية وأجندات ‏خارجية مشبوهة.‏

ومنذ الخميس الماضي تشهد منطقة الساحل غرب سوريا والتي تعيش فيها أغلبية من الطائفة العلوية، اقتتالا داميا راح ضحيته العشرات.

وأعلنت قوات الأمن السورية أنها خاضت اشتباكات مع مجموعات مسلحة تابعة للنظام السابق.

والجمعة قالت وزارة الدفاع السورية إنها وضعت خطة لضبط الموقف بهدف عدم توسيع العمليات داخل المدن حفاظا على سلامة أهلها.

هذا، وأعلن مصدر عسكري يوم السبت أنه تم إيقاف العملية العسكرية في منطقة الساحل غرب البلاد لحين إخراج العناصر غير المنتمين إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية، فيما أعلنت وزارة الدفاع بالتنسيق مع إدارة الأمن العام إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل لضبط المخالفات ومنع التجاوزات وعودة الاستقرار تدريجيا إلى المنطقة.

إلى ذلك، أفاد "المرصد السوري" لحقوق الإنسان بأن "عدد القتلى المدنيين في أحداث الساحل السوري تجاوز 340 مدنيا بينهم نساء وأطفال".

وقال المرصد إن 340 مدنيا من الطائفة العلوية قتلوا باعدامات ميدانية، مشيرا إلى أن العدد قد يتجاوز 1000 مدني قتلوا برصاص مباشر على يد المقاتلين الذين تم جلبهم إلى الساحل السوري.

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