الدفاع الروسية: إسقاط 16 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بيلجورود وروستوف

الحرب الروسية الأوكرانية ، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 16 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بيلجورود في غرب روسيا وروستوف بجنوب غربي البلاد.

وأشارت وزارة الدفاع في بيان لها، مساء أمس السبت، إلى أن 10 مسيرات تم إسقاطها فوق مقاطعة بيلجورود، والـ 6 الأخرى فوق روستوف.

بالإضافة إلى ذلك أعلنت سلطات مقاطعتي فورونيج وريزان عن إسقاط عدد من المسيرات الأوكرانية فوق أراضيهما.

وأكد حاكما المقاطعتين عدم وقوع أي إصابات أو ضحايا بين السكان نتيجة الهجمات.

ونشرت السلطات الروسية كذلك تحذيرات بشأن الهجمات الجوية المحتملة في عدد من المناطق، بما فيها جمهورية أوسيتيا الشمالية ومقاطعة ليبيتسك.

كما أعلنت الوكالة الفدرالية للنقل الجوي تعليق إقلاع واستقبال الرحلات الجوية بمطار فولجوجراد.

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