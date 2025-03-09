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رياضة

الكرة الطائرة، الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بكأس السوبر المصري

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

الكرة الطائرة، توج الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي بقيادة فرناندو مونزو بكأس السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية.

وحقق الأهلي فوزا مستحقا أمام الزمالك بنتيجة (3-2)، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما اليوم على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وتأهل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المحلي، بعد الفوز على بتروجت بثلاثة أشواط دون رد، في الدور قبل النهائي. 

فيما وصل الزمالك إلى نهائي بطولة كأس السوبر المحلي، بعد الفوز على سبورتنج بثلاثة أشواط دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، على صالة حسن مصطفى بـ6 أكتوبر.

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