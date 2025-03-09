ميار الببلاوي ترد على أزمة الشيخ محمد أبو بكر وتبرئ نفسها من خطاب وفاء مكي

علقت الفنانة ميار الببلاوي على تطورات أزمتها مع الشيخ محمد أبو بكر أحد علماء الأزهر، مؤكدة أن هناك التباسًا لدى البعض بشأن الحكم الصادر بحقه، موضحة: "القضية انتهت بتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة تبادل الألفاظ الخارجة، لكنه حصل لاحقًا على حكم بالحبس شهرين مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وهذا يعني أنه في حال تكرار نفس الفعل، سواء معي أو مع أي شخص آخر بنفس الصيغة أو الأسلوب، فسيتم تنفيذ العقوبة القديمة مع العقوبة الجديدة".

درس ميار الببلاوي من أزمة الشيخ محمد أبو بكر

وحول الدرس الذي تعلمته من هذه المواجهة، قالت ميار الببلاوي خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" المذاع على قناة الحدث اليوم: "بصراحة، لا أعرف إن كان الصمت سيكون الحل الأفضل، ربما لو لم أتحدث، لانتهى الأمر سريعًا لكن في النهاية، حصلت على حقي فأنا صعيدية، ونحن لا نترك حقوقنا، وكنت مستعدة لخوض المعركة حتى النهاية، خاصة أن الموضوع لم يكن يخصني فقط، بل كان يتعلق أيضًا بعبد الله ومحمد".



ميار الببلاوي تبرئ نفسها من خطاب وفاء مكي: وقعت في فخ



وعلقت الفنانة ميار الببلاوي على الهجوم الحاد الذي تعرضت له الفنانة وفاء مكي مؤخرًا، مؤكدة أنها لم تتوقع أن يصل الأمر إلى هذا الحد من الانتقادات المكثفة، وأضافت: الله يدافع عن الذين آمنوا.. خلال هذه الأزمة، كل المواقع الإخبارية لم يكن لها حديث إلا عنّا، وكان يُنشر يوميًا أربع أو خمس أخبار تخصنا. لكنني لم أظهر في أي بث مباشر للحديث عن الأمر، بل فضّلت التزام الصمت، علاقتي بالصحفيين قوية وأحترمهم جميعًا، لكنني كنت مغلقة على نفسي، ولم أكن أرد على أحد وصلت الأمور إلى درجة أن البعض حاول اقتحام منزلي لأن هاتفي كان على وضع الطيران، لكنني كنت مصرة على عدم التحدث مع أي شخص".

العلاقة مع وفاء مكي

وعن علاقتها بوفاء مكي، أوضحت ميار، "لم نكن صديقتين كما يظن البعض، ولم تجمعني بها سوى تجربة عمل واحدة فقط في مسلسل (سور مجرى العيون)، وكانت الأمور بيننا غير مستقرة، ولم يكن بيننا أي صداقة حقيقية."

أما عن الجدل المتعلق بخطاب براءة وفاء مكي، فقد كشفت ميار: "وجدت الخطاب في منزلي، وبعد فترة اكتشفت أن والد ابني هو من كتبه، وربما كان يريدني أن أتعاطف مع القضية. الحقيقة أنني تحدثت بدافع الشهامة، لكن الأمر زاد عن حده وأوقعني في مشكلات كبيرة، خاصة أن هذه المعلومة لم تكن ذات تأثير حقيقي في القضية، ولم تغير أي شيء من الواقع."

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