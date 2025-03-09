الشرع للسوريين: الأزمة "عدت على خير" فحافظوا على الوحدة

أحداث الساحل السوري، جدد الرئيس السوري، أحمد الشرع دعوته للحفاظ على السلم الأهلي.

ففي كلمة مختصرة ألقاها في جامع الأكرم بمنطقة المزة في دمشق، فجر اليوم الأحد، دعا إلى الحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية.

كما أكد أن الأزمة الحالية "عدت على خير".

وأوضح أن ما جرى في الساحل كان "ضمن التحديات المتوقعة" وفق تعبيره.

وكان المرصد السوري، قد أفاد اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة المواجهات في الساحل السوري إلى أكثر من 1000 قتيل.

وقال المرصد السوري، إن حصيلة الخسائر البشرية في أحداث الساحل السوري حتى مساء أمس السبت بلغت 1018 شخصا.

وأوضح المرصد أن بين القتلى 745 مدنيا.

وأكد المرصد سقوط 125 من الأمن العام وعناصر وزارة الدفاع وقوات رديفة.

ومن بين القتلى وفق المرصد 148 مسلحا من فلول النظام السابق المتمردين والموالين لهم من أبناء الساحل.

وكان مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي قد قال أمس السبت إنه "سوف تتم محاسبة كل من يثبت تورطه في الاعتداءات سواء من فلول النظام أو من اللصوص والعابثين بالأمن وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم".

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