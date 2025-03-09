الأحد 09 مارس 2025
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ثقافة وفنون

ياسمين عبد العزيز: "ربنا نصرني".. والجمهور يعلق

ياسمين عبد العزيز،
ياسمين عبد العزيز، فيتو

مسلسل وتقابل حبيب، نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتبت، قائلة: “أنا مبسوطة أوي ربنا نصرني الحمد لله ربنا يديمها نعمة”.

وانهالت التعليقات على منشور الفنانة ياسمين عبد العزيز، من جمهورها ومتابعي مسلسلها الرمضاني وتقابل حبيب الذي تتصاعد أحداثه وتعرضت خلاله للخيانة من زوجها. 

وعلق أحد المتابعين، قائلا: "نصرك على مين يا غالية واحنا نكمل دعاوي عليه قبل المغرب وفي التراويح"، وعلقت أخرى قائلة: "النصر فين بس العيلة دي شكلها قوية ومفترية".

وكتب آخر: “نصرك ايه دول دشملوكي، بينما تساءل آخر: ”طيب نصر ياسمين ولا ليل".

مسلسل وتقابل حبيب 


مسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، ومقرر عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات.  

أبطال مسلسل وتقابل حبيب 


ومسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى. 

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ياسمين عبد العزيز

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