الأحد 09 مارس 2025
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الصحة تكشف كيفية إجراء جلسات الغسيل الكلوي مجانا

وزارة الصحة،فيتو
وزارة الصحة،فيتو
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كشفت وزارة الصحة عن كيفية إجراء جلسات الغسيل الكلوي مجانا.

وقالت وزارة الصحة أنه لكى يستفيد مرضى الفشل الكلوي من إمكان إجراء جلسات الغسيل مجانا تبدأ الخطوات  من قيام المريض بالاتصال على الخط الساخن (0225873050) بالمجان وعلى مدار الـ 24 ساعة، لحجز موعد الجلسة.

 

كيفية إجراء جلسات الغسيل الكلوي ؟

وأكدت وزارة الصحة أنه يتم توجيه المريض إلى مركز الغسيل الكلوي المتاح بالقرب من موقعه الجغرافي سواء حكومي أو خاص أو جمعية أهلية، وتسجيل جدولة جلسات المريض على المنظومة وتعريفه بأيام ومواعيد الجلسات.

 

وأشارت وزارة الصحة أنه تم الانتهاء من تفعيل موقع إلكتروني يتم من خلاله قيام المريض بحجز الجسات إلى جانب الخط الساخن Mephro maser

إجراءات الحصول على خدمات جلسات الغسيل الكلوي

 

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراءات الحصول على خدمات جلسات الغسيل الكلوي ضمن المنظومة المميكنة الجديدة نفرو مصر بجميع محافظات الجمهورية، وذلك ضمن جهود الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المرضى وتيسير إجراءات الحصول على جلسة الغسيل الكلوي، في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المنظومة تتيح للمرضى التنقل بين مراكز الغسيل الكلوي بمختلف المحافظات، حيث يمكنهم الحصول على الجلسات المقررة لهم داخل أي من مراكز الغسيل الكلوي المدرجة بالمنظومة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك من خلال الاتصال على الخط الساخن أيضًا وحجز موعد للجلسة داخل النطاق الجغرافي المتواجد به لأي ظروف.

وأشار  إلى أن المراكز المدرجة تحت منظومة الغسيل الكلوي في مصر تشمل 813 مركزًا على مستوى جميع أنحاء الجمهورية، حيث تضم المنظومة 18623 ماكينة غسيل كلوي بمعدل 2.7 مريض لكل ماكينة، متفوقًا بذلك على المعدلات العالمية 4 مريض لكل ماكينة.

 

وكشف "عبدالغفار" مؤشرات الآداء الخاصة بمنظومة الغسيل الكلوي منذ انطلاقها في إبريل العام الماضي 2024، حيث تم إجراء 2 مليون جلسة غسيل كلوي، بمعدل 11 جلسة شهريًا لكل مريض بواقع 50 ألف مريض يتم متابعتهم باستمرار وبشكل دقيق، مؤكدًا مساهمة المنظومة في توفير 20% من نفقات الدولة، ومتابعة إدارة أداء 12,000 فرد من طواقم التمريض المسجلين على المنظومة.

منظومة الغسيل الكلوي هي أول ميكنة لعملية حيوية تتم ببث مباشر على المنظومة

 


ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد سعفان مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المستشفيات، أن منظومة الغسيل الكلوي هي أول ميكنة لعملية حيوية تتم ببث مباشر على المنظومة، يتم من خلالها متابعة جميع جلسات الغسيل الكلوي والعلامات الحيوية للمريض أثناء الجلسة، مشيرًا إلى أهمية المنظومة –أيضًا- في ضمان مكافحة العدوى من خلال تصنيف الماكينات والمرضى والعاملين بحسب الفيروسات وتسجيلهم في المنظومة، ومأمونية المرضى وبياناتهم حيث يتم تسجيل المريض وبدأ الجلسة عبر تقنية التعرف على الوجه، وكذلك تتبع وحوكمة استخدام المستلزمات من مخازن وزارة الصحة إلى عهدة المركز ثم إلى المريض.

ولفت "سعفان" إلى تقنيات التنبيهات والتحذيرات الضرورية بالمنظومة، حيث تزود المنظومة الطاقم الطبي بجميع التنبيهات اللازمة من حيث صحة أوراق المريض وصحة تحليل الفيروسات وصحة الفلتر المستخدم، وإتاحة استخدام المنظومة باستخدام الإنترنت السكلي واللاسلكي، والصحول على فواتير إلكترونية لحظية بمجرد انتهاء الجلسة، فضلًا عن الربط والتكامل مع نفقة الدولة والتأمين الصحي لسهولة المحاسبات المالية، والتأكد من صحة القرارات.

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وأضاف، أن المنظومة ساهمت في تغطية مراكز الغسيل الكلوي بجميع المحافظات من أسوان إلى الإسكندرية، حيث تتم مراقبة جميع الجلسات لحظة بلحظة، لضمان حصول المرضى على الوقت الكامل والمثالي لجلسة الغسيل، مما يرفع من كفاءة العلاج ويحسن حياة المرضى، وإجراء مكالمات IVR عشوائية للمرضى بعد كل جلسة، لجمع ملاحظاتهم حول مستوى الخدمة، واستخدام هذه البيانات في تحسين الأداء، ومعاقبة أو مكافأة المراكز بناءً على تلك التقييمات.

 

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